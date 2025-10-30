Pentagon se sprema za kaos? Procurio plan za više od 20.000 vojnika: 'Koristite elektrošokere'

Visoki dužnosnik američke vojske naredio je nacionalnim gardama svih 50 saveznih država, Distrikta Columbia i američkih teritorija da formiraju "snage brze reakcije" za kontroliranje nereda, objavio je The Guardian u srijedu.

U internom dokumentu Pentagona kojeg je pregledao The Guardian detaljno se opisuje plan za obuku više od 20 tisuća članova nacionalne garde diljem SAD-a kako bi izvršili naredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa o suzbijanju građanskih nemira.

Dokument je 8. listopada potpisao general-major Ronald Burkett, direktor operacija u Uredu Nacionalne garde Pentagona, a u njemu se navodi da svaka država minimalno mora obučiti 500 pripadnika nacionalne garde, čime se ukupno dolazi do brojke od 23.500 vojnika.

Palice, štitovi, suzavac...

Kao osnovu za ovu odluku, Burkett se pozvao na Trumpovu izvršnu naredbu iz kolovoza, kojom je Nacionalna garda raspoređena za borbu protiv kriminala u Washingtonu D.C. Ista naredba zahtijevala je od ministra obrane Petea Hegsetha da stvori stalnu snagu brze reakcije Nacionalne garde dostupnu za brzo raspoređivanje diljem SAD-a u svrhu "suzbijanja građanskih nemira".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U memorandumu se također navodi da će Pentagon poslati vojne instruktore u svaku saveznu državu i američki teritorij, sve do Guama u Tihom oceanu. Cilj je da snage brze reakcije postanu operativne do 1. siječnja iduće godine.

Između ostalog, vojnici će učiti kako formirati četu u formaciji za kontrolu nereda, kako koristiti palicu za razbijanje nereda te kako nadzirati operaciju kontrole nereda ili masovne gužve. Spominje se upotreba palica, štitova, suzavca i elektrošokera.

Najgori scenarij

Janessa Goldbeck, bivša kapetanica američkih marinaca (USMC) i izvršna direktorica Vet Voice Foundationa, neprofitne organizacije za zagovaranje prava veterana, izrazila je zabrinutost i navela da naredba predstavlja Trumpov pokušaj da normalizira "nacionalnu, militariziranu policijsku silu":

Navodi da postoji mogućnost da bi se snage mogle slati u države kojima upravljaju demokratski guverneri, a da oni to ne odobre. Ističe da bi se mogle koristiti i u suzbijanju izlaznosti birača i ometanju poštenog izbornog procesa.

Spomenula je i najgori scenarij te navela da bi Trump "mogao proglasiti izvanredno stanje, tvrditi da su izbori namješteni i koristiti optužbe o prijevarama s glasačkim listićima kako bi zaplijenio listiće iz sigurnih biračkih centara".

POGLEDAJTE VIDEO: Trump povukao moćni nosač iz Splita: Zašto gomila vojsku pred Venezuelom?