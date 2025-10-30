Rusija reagirala nakon šok naredbe Trumpa: 'Sjetite se što je Putin rekao...'

Kremlj je u četvrtak oprezno reagirao na najave predsjednika Donalda Trumpa o ponovnom testiranju nuklearnog oružja u SAD-u, navodeći da Rusija nije provodila testove, ali da bi Moskva postupila isto ako bi to učinio Washington.

Trump je u četvrtak zapovjedio američkoj vojsci da odmah nastavi testiranje nuklearnog oružja nakon 33 godine, nekoliko minuta prije početka sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Trump je rekao da će SAD početi testirati na jednakim osnovama zbog programa testiranja drugih zemalja.

Predsjednik Trump je u svojoj izjavi spomenuo da druge zemlje provode testiranje nuklearnog oružja.

Do sada nismo znali da itko provodi testove, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Nisu ništa znali

Rusija, dodao je, nije primila nikakvu prethodnu obavijest od SAD-a o promjeni stava Washingtona o nuklearnom testiranju.

Na pitanje smatra li Kremlj da su Trumpove izjave pokrenule novu nuklearnu utrku, Peskov je rekao: "Ne baš".

Peskov je naglasio da ruski test krstareće rakete Burevestnik 21. listopada i supertorpeda na nuklearni pogon Posejdon 28. listopada sigurno nisu bili testovi nuklearnog oružja.

Putin, koji zapovijeda najvećim nuklearnim arsenalom na svijetu, više puta je rekao da će Rusija testirati nuklearno oružje ako to učini bilo koja druga zemlja.

"Želim podsjetiti na izjavu predsjednika Putina, koja je više puta ponavljana: ako netko odstupi od moratorija, Rusija će postupiti u skladu s tim", rekao je Peskov.

Postsovjetska Rusija nikada nije testirala nuklearno oružje.

Sovjetski Savez zadnji je put testirao 1990., SAD 1992., a Kina 1996.

