Što je Trump šapnuo Xiju ostat će misterija: Evo što zasad znamo o pregovorima svjetskih lidera

ONI KROJE SUDBINU SVIJETA /

Što je Trump šapnuo Xiju Jinpingu zanimalo je cijeli svijet koji je napeto pratio sastanak dvaju čelnika u nadi da će smanjiti tenzije uzrokovane trgovinskim ratom između Kine i SAD-a.

"On je vrlo nepopustljiv pregovarač, što nije dobro", kazao je američki predsjednik. Trump je poručio kako će prepoloviti carine na kinesku robu od 20 posto, a zauzvrat će Jinping pojačati napore u suzbijanju ilegalne trgovine fentanilom. Kina će odgoditi provedbu ograničenja izvoza rijetkih minerala, prijeko potrebnih sirovina za proizvodnju raznih tehnologija - od mobitela do oružja.

"Mislim da smo se već dogovorili oko mnogih stvari i da ćemo se upravo sada složiti oko još nekoliko", kazao je Trump. Predsjednik Kine Xi Jinping tvrdi: "S obzirom na naše različite nacionalne okolnosti, ne slažemo se uvijek u svemu i normalno je da dvije vodeće svjetske ekonomije s vremena na vrijeme imaju nesuglasice." Više doznajte u prilogu Ane Trcol.