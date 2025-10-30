Emotivna ispovijest majke pretučenog dječaka: 'Sin mi je istraumatiziran, boji se ići u školu'

GOVORI I OTAC POČINITELJA /

Nakon noći prospavane u popravnom domu, dvojica maloljetnih počinitelja vršnjačkog nasilja u zagrebačkoj školi - odlaze kući.

RTL Danas neslužbeno doznaje da je Općinski kazneni sud u Zagrebu odlučio da se 14-godišnjaci mogu braniti sa slobode. Već u petak se smiju vratiti u školu do početka suđenja.

Zbog tajnosti postupka, službene osobe ne smiju stati pred kamere, ali majka žrtve i otac jednog od dječaka koji su počinili nasilje ponovno istupaju za RTL Danas.

'Sin i ja smo potreseni'

'Jako sam potresena i moj sin skupa sa mnom. Oni mogu ići u školu do nastavka suđenja, a moj sin istraumatiziran, nek' se liječi doma... Vjerujem u zakonodavstvo RH, ali što s mojim sinom, on se boji ići u školu. Što sad s njim?', govori nam majka napadnutog dječaka.

Dječak je nakon napada fizički u redu, ali psihički oporavak puno je teža misija. No, i počinitelji napada su djeca pa je njihovim roditeljima veliko olakšanje što se, nakon odluke suda, vraćaju kući.

'Veliko im je ovo negativno iskustvo u smislu da su pretrpjeli određene traume, bili su na mjestu gdje ne trebaju biti. Nisu to djeca iz disfunkcionalnih obitelji, to su djeca koja su napravila pogrešku. Djeci treba pomoći! Treba žrtvi pomoći!', kaže nam otac počinitelja nasilja.

Podsjetimo, majka žrtve tvrdi da su počinitelji pretukli učenika osmog razreda šakama i pritom mu glavom lupali u umivaonik. Otac počinitelja javno se ispričao u RTL-u Danas, preuzeo odgovornost, ali i naglasio da smatra kako je priča prenapuhana. Tvrdi da je došlo do naguravanja i šamaranja, bez težih ozljeda. 'Smatram da su dječaci prestrogo tretirani, smatram da nisu trebali noć provesti u popravnom domu, da su trebali biti sankcionirani za svoje ponašanje apsolutno da, ali ovo je mjera koja je prešla svaku granicu', poručuje otac.

Slučaj upalio alarm

Ovaj je slučaj opet upalio alarm, pa je sazvan i saborski Odbor za suzbijanje vršnjačkog nasilja. 'Zadnji slučaj nas upozorava da smo u crvenom, ali potez roditelja čije dijete to učini da javno istupi i kaže: 'Da, ispričavam se svima, da učinit ću sve da toga nema dalje' - to treba biti uzor', poručila je saborska zastupnica Anka Mrak-Taritaš (GLAS).

Zaključak odbora - fokus treba biti na prevenciji kroz edukaciju djece i roditelja, a ne na kažnjavanju. I nalazi Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta pokazuju da je nasilje poziv za pomoć.

'Kako se osjeća žrtva vršnjačkog nasilja to nam je svima jasno, da je to jedno teško traumatsko iskustvo, no ono što je nas isto tako zanimalo je i kako se osjeća onaj koji čini vršnjačko nasilje i vidjeli smo zapravo da su i oni isto tako pod rizikom i za suicidalno ponašanje, samoozljeđivanje, razvoj depresivnosti i anksioznosti', istaknula je Josipa Mihić, pročelnica Odsjeka za poremećaje u ponašanju ERF-a.

"Radi se o osmašima, djeci koja ulaze u burne godine, koja mogu napraviti nekakav prekršaj, ali iz ovoga svi trebaju izaći jači", govori Momir Karin, ravnatelj Uprave za unaprjeđenje odgoja u Ministarstvu obrazovanja

U nastavku priloga pogledajte reakciju ministra pravosuđa Damira Habijana