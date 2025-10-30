Gore li lampioni onoliko koliko piše i sadrže li opasne tvari? Evo što su otkrili državni inspektori

Analizirano je oko 50 lampiona, različitih veličina, oblika i proizvođača. Zanimalo ih je imaju li deklaraciju, gore li onoliko dugo koliko piše na njima i sadrže li toksične tvari.

"Ta gorivost je deklarirana od strane proizvođača, a mi moramo dokazati je i ta tvrdnja točna", kaže Lidija Barušić, voditeljica Odjela za sigurnost predmeta opće uporabe NZJZ-a Dr. Andrija Štampar. Oni provjeravaju u laboratoriju što se prodaje, a na terenu državni inspektori. Kontroliraju prodaju lampiona i cvijeća na štandovima, klupama i kioscima.

Revoltirani ilegalni prodavači na Markuševcu kojima ovo nije prvi put, nakon posjete inspektora razbijaju cvijeće i svijeće. Brojni nisu ni svjesni opasnosti što neprovjereni proizvodi pa i lampaši nose.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cijena ne bi trebala biti jedni vodič za kupnju

A lampioni itekako mogu biti opasni. Radi se o proizvodima koji imaju otvoreni plamenik i ukoliko dođe do prevrtanja, do propuha koji imate u prostoriji, u svakom slučaju u prostoriji ih ne biste trebali ostavljati bez nadzora. Stoga cijene ne bi trebala biti jedini vodič za kupnju. "U zadnje vrijeme primjećujem da je to kratko gorenje i normalno plastika je problem svugdje", kaže Tomislav iz Zagreba.

"Kupujem ih gdje god stignem. Ne čitam što piše na deklaraciji", kaže Ivanka iz Zagreb. "Obično smo u gužvi onda kupimo prvi koji naiđemo i to je to. Jako mi smeta ta plastika koja ostane", kaže Dijana iz Zagreba.

Ta plastika se nerijetko rastopi i po površinama na kojoj gori lampion. "Mi tjedno dobivamo najmanje dva uputa kako da očiste ploču. Nekvalitetna plastika koja kad se metalni poklopac zagrije se rastopi i sve se razlije po ploči i ljudi su u problemu, košta ih puno skuplje nego da su kupili pravu svijeću", pojašnjava vlasnica cvjećarnice u Zagrebu Katarina Petranović.

Važno je čitati deklaraciju

Većih odstupanja kod onih analiziranih na Štamparu ovog puta nije nije bilo. Što se tiče ovih parametara sigurnosti nismo imali nikakvih problema, znači visina plamena i stabilnost i ta gorivost koja je deklarirana, sve to zadovoljava.

Jedino nam se može dogoditi da nije istaknuta deklaracija. Nju je itekako važno čitati.

Deklaracija reba sadržavati sličice s upozorenjima kako postupati, ako nema sličice onda tekstualno pisati, u svakom slučaju te mjere opreze trebaju biti istaknute što je znak proizvodima da je proizvod provjeren i da je bio pod nadzorom. Imajte to na umu da ovi nadolazeći blagdani prođu u miru.