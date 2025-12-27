FREEMAIL
božično slavlje /

Hokejaši Siska pobjedom nad Gardenom 4:1 ponovno preuzeli vrh Alpske lige

Hokejaši Siska pobjedom nad Gardenom 4:1 ponovno preuzeli vrh Alpske lige
Foto: Edina Zuko/pixsell

Siščani su u spektakularnom ozračju rano poveli golom Nejca Brusa u 8. minuti utakmice pred više od 2300 navijača

27.12.2025.
8:56
Hina
Edina Zuko/pixsell
Hokejaši Siska ponovno su preuzeli vodstvo u Alpskoj ligi pobjedom nad talijanskom Gardenom 4-1 (2-0, 0-1, 2-0) u sjajnoj atmosferi pred ispunjenim tribinama Ledene dvorane Zibel.

Siščani su u spektakularnom ozračju rano poveli golom Nejca Brusa u 8. minuti utakmice pred više od 2300 navijača, a Yeob Kim je udvostručio prednost prije prvog odmora.

Gardena je živnula u drugoj trećini opsjedajući gol domaćih i uspjela smanjiti zaostatak na 1-2 u situaciji s igračem više zahvaljujući novopridošlom pojačanju Vlastimilu Dostaleku, koji je prošle sezone branio boje Siska.

Utakmica je bila neizvjesna i tijesna sve do posljednjih minuta kada je Sisak postigao još dva gola i osigurao svoju drugu ovosezonsku domaću pobjedu nad klubom iz Južnog Tirola.

Strijelci su bili Marijus Dumčius u 56. minuti i kapetan domaćih Ivan Puzić minutu prije kraja utakmice.

Briljirao je i domaći golman Vili Rosandić s 44 obrane.

Sisak se s osvojena nova tri boda, ali i dvije utakmice više od pratitelja, ponovno vratio na prvo mjesto na ljestvici Alpske hokejaške lige. 

Vitezovi već za dva dana igraju protiv talijanskog Asiaga u gostima, a u utorak na Zibel dolazi još jedna južnotirolska momčad - Unterland Cavaliers.

POGLEDAJTE VIDEO: Viceprvaci svijeta ponovno na okupu: Počinje put prema Euru

