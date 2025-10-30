Stručnjaka impresionirala reakcija ZET-a nakon kibernetičkog napada: 'Školski primjer'

Zbog pokušaja kibernetičkog napada Zagrebački električni tramvaj (ZET) u četvrtak je preventivno izolirao svoj informacijski sustav.

U prijepodnevnim satima pokrenuti su sigurnosni protokoli da bi se zaštitio sustav te se u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima radi na procjeni stanja, priopćili su iz ZET-a.

Prijevoz tramvajima i autobusima nesmetano funkcionira, no izvan funkcije su bila prodajna mjesta te šalteri prodaje na žičari kao i aplikacije MojZET i korištenje web portala.

Stručnjak pohvalio ZET

Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba istaknuo je da korisnici nemaju razloga biti zabrinuti i da usluga javnog prijevoza nesmetano funkcionira cijeli dan. "Preventivno smo morali izolirati informacijskih sustav pa naša prodajna mjesta trenutačno nisu u funkciji i plaćanje prijevozne usluge putem aplikacije MojZET. Na raspolaganju su fizičke, pretplatne, vrijednosne kartice", dodao je Zeba.

ZET je imao veliki sastanak stručnjaka, direktora i svih koji su u rukovodstvu organizacije. Digli su stvari na višu razinu, ali nisu riješili problem - ovakve stvari rijetko se rješavaju u jednom popodnevu.

Razgovarali smo s Tomislavom Vazdarom, stručnjakom za kibernetičku sigurnost koji ističe da je ZET dobro postupio. "Kada gledamo otvorene izvore, a to su sve vijesti dostupne do ovog trenutka, možemo vidjeti da je ZET prilično dobro postupio po procedurama rada. Uočili su da izgleda postoji neuobičajeno ponašanje u njihovom informacijskom sustavu", objašnjava Vazdar.

"Vjerojatno je uočeno lateralno kretanje po mreži, nešto što bi trebalo biti nedozvoljeno. Ono što je izolirano - platni sustavi, vrlo vjerojatno su pod napadom autentikacijski sustavi, back office, što ukazuje da se prvo treba maknuti front end. Aplikacije ZET-a nisu trenutačno dostupne jer je na djelu istraga, treba utvrditi opseg i doseg incidenta", nastavlja naš sugovornik.

'Interesantna meta'

"Možemo zaključiti da je dobro postupljeno po svemu i da u ZET-u postoji određena razina zrelosti. Ovo je primjer kako se radi, prije svega treba poslati informaciju javnosti da znaju što se događa, da je situacija pod kontrolom. To je doslovno školski primjer postupanja, kako se treba upravljati jednim incidentom. Definitno je na na snazi krizno upravljanje, vidimo da aplikacija nije dostupna što znači da su tijeku istražne aktivnosti, ali to nisu stvari koje se dešavaju preko noći. Bitno je razumjeti što se desilo i poduzeti određene mjere", tvrdi Vazdar.

Na pitanje zašto je meta bio baš ZET, Vazdar govori: "Nije ZET posebni slučaj, kad gledamo što se zadnjih godinu godinu i pol dana događa u Hrvatskoj; krenimo od KBC-a Zagreb, Zračne luke Split, HANFA. Vidimo da su javne institucije na udaru. ZET nije izuzetak, definitivno je interesantna meta. Imali smo i prošle godine, na zagrebački Holding, na isti način je postupano. To samo pokazuje da znamo što radimo, kako odgovoriti na ovakve stvari. Istraga će pokazati svoje, utvrditi opseg i doseg".

