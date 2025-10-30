ZET na meti hakera? Zbog sumnje u kibernetički napad isključili cijeli informacijski sustav

Zbog sumnje na kibernetički napad, ZET je danas u prijepodnevnim satima preventivno izolirao svoj informacijski sustav.

Iz ZET-a su poručili da rade na procjeni i analizi stanja.

"ZET je danas u prijepodnevnim satima preventivno izolirao svoj informacijski sustav zbog sumnje na pokušaj kibernetičkog napada. Pokrenuti su sigurnosni protokoli kako bi se zaštitio sustav te u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima radimo na procjeni i analizi stanja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prijevoz tramvajima i autobusima funkcionira nesmetano, no zbog preventivnog izoliranja informacijskog sustava privremeno su izvan funkcije prodajna mjesta ZET-a te šalteri prodaje na žičari, a privremeno je nedostupna i mogućnost plaćanja prijevozne usluge putem aplikacije MojZET i korištenje web portala moj.zet.hr", poručili su u priopćenju.

Dodali su i da su vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje u funkciji, a za plaćanje prijevozne usluge dostupne su papirnate karte kod vozača i na kioscima ugovornih partnera.

POGLEDAJTE VIDEO: Institut Ruđer Bošković pretrpio hakerski napad: 'Školski primjer kako treba postupiti'