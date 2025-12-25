Preminuo ključni igrač legendarne momčadi koja je ispisala europsku povijest

U 72. godini života preminuo je John Robertson, jedan od najvažnijih igrača zlatne generacije Nottingham Forest koja je pod vodstvom Briana Clougha krajem 70-ih i početkom 80-ih dvaput zaredom osvojila naslov prvaka Europe.

Robertson je zauvijek upisan u povijest kluba kao strijelac jedinog pogotka u finalu Kupa prvaka 1980. godine protiv Hamburg, kojim je Forest obranio europsku krunu. Godinu ranije upravo je njegov ubačaj odlučio prvo finale, kada je pogodak za pobjedu protiv Malmö FF postigao Trevor Francis. Bio je to vrhunac razdoblja u kojem je Forest, tadašnji engleski prvak, šokirao nogometnu Europu.

Iako povučen i nenametljiv izvan terena, Robertson je na travnjaku bio igrač odluke. Clough ga je svojedobno slikovito opisao kao “Picassa našeg sporta”, naglašavajući njegov osjećaj za prostor, vrijeme i završni pas. Kasnije je u autobiografiji otkrio i kako je od igrača kojeg su mnogi otpisivali stvorio jednog od najboljih tehničara svog vremena.

Za reprezentaciju Škotske Robertson je upisao 28 nastupa. Posebno se pamte njegov pogodak protiv Engleske 1981. godine te nastup i gol na Svjetskom prvenstvu 1982. protiv Novog Zelanda. Nakon igračke karijere ostao je u nogometu kao pomoćni trener, radeći uz bivšeg suigrača Martin O'Neill u klubovima poput Celtic, Leicester City i Aston Villa.

Od Robertsona su se oprostili brojni bivši suigrači i suradnici. Njegov nekadašnji kapetan John McGovern usporedio ga je s Ryanom Giggsom, ističući da je Robertson imao tehniku s obje noge i iznimnu nogometnu inteligenciju. Emotivnu poruku uputio je i Alan Thompson, kojemu je Robertson bio mentor u Celticu, naglasivši koliko je izgubio kao čovjeka i nogometnog učitelja.

