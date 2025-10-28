ZET objavio posebnu regulaciju prometa na blagdan Svih Svetih, evo kako do groblja

Iz zagrebačkog ZET-a u utorak su izvijestili da su spremni za organizaciju prijevoza na dane uoči te na blagdan Svih svetih i Dušni dan, a posebna regulacija javnog prijevoza bit će 1. studenoga kada će i prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama prema grobljima biti besplatan.

Od subote, 25. listopada prati se prometna situacija na linijama čije trase uobičajeno prolaze uz veća gradska groblja, a prema potrebi uključuje se u promet i dodatni prijevozni kapaciteti, naveli su iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

Posebna regulacija javnog prijevoza u Zagrebu bit će na snazi u subotu, 1. studenoga, na blagdan Svih svetih. Tog dana će se u tramvajskom prometu primjenjivati nedjeljni vozni red, ali će na linijama 4, 6, 11, 12, 14 i 17 prometovati veći broj tramvaja u odnosu na uobičajeni nedjeljni raspored. U prometu će 1. studenoga biti i tramvajska linija 8 (Mihaljevac – Zapruđe).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izvanredne autobusne linije

Kako bi se uspostavila kvalitetna prometna povezanost, u subotu, 1. studenoga, na blagdan Svih svetih, autobusi ZET-a će od 8 do 19 sati voziti na izvanrednim linijama: Kaptol – Mirogoj; Kaptol – Mirogoj – Krematorij; Kvaternikov trg – Srebrnjak; Dubrava – Miroševec; Dubec – Markovo Polje.

U ZET-u ističu da će u subotu, 1. studenoga na blagdan Svih svetih, biti besplatan prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama prema gradskim grobljima na području Grada Zagreba.

Podrobnije o cjelokupnoj organizaciji prijevoza na dane uoči, kao i na sam blagdan Svih svetih te na Dušni dan, građani mogu pročitati na ZET-ovoj internetskoj stranici.

POGLEDAJTE VIDEO: I lampaši i svijeće otišli u nebo: Kako su Svi Sveti u tri godine poskupjeli sto posto