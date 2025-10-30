Dječaci koji su pretukli učenika odlaze kući: Neslužbeno doznajemo i kada se vraćaju u školu

Nakon noći prospavane u domu, dvojica maloljetnih počinitelja vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj školi odlaze kući.

RTL Danas neslužbeno doznaje kako je Općinski kazneni sud u Zagrebu odlučio da će se 14-godišnjaci braniti sa slobode.

Već u petak se mogu vratiti u školu do početka suđenja.

Pretukli učenika

Podsjetimo, riječ je o ovotjednom slučaju nasilja gdje su počinitelji pretukli učenika osmog razreda i pritom mu glavom lupali u umivaonik.

