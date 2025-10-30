NASILJE U ZAGREBU /

Dječaci koji su pretukli učenika odlaze kući: Neslužbeno doznajemo i kada se vraćaju u školu

Riječ je o ovotjednom slučaju nasilja gdje su počinitelji pretukli učenika osmog razreda i pritom mu glavom lupali u umivaonik

30.10.2025.
16:45
RTL Danas
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon noći prospavane u domu, dvojica maloljetnih počinitelja vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj školi odlaze kući.

RTL Danas neslužbeno doznaje kako je Općinski kazneni sud u Zagrebu odlučio da će se 14-godišnjaci braniti sa slobode.

Već u petak se mogu vratiti u školu do početka suđenja. 

Pretukli učenika

Podsjetimo, riječ je o ovotjednom slučaju nasilja gdje su počinitelji pretukli učenika osmog razreda i pritom mu glavom lupali u umivaonik. 

Opširnije o ovom slučaju, kao i reakcijama iz Sabora o sve učestalijem vršnjačkom nasilju, pogledajte u RTL-u Danasu u 19 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO: Otac jednog od dječaka nasilnika progovorio za RTL Danas

ZagrebVršnjačko NasiljeOsnovna škola
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NASILJE U ZAGREBU /
Dječaci koji su pretukli učenika odlaze kući: Neslužbeno doznajemo i kada se vraćaju u školu