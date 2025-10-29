Otac dječaka nasilnika stao pred kamere RTL-a Danas: 'Ispričavam se, ali...'

Nakon novog šokantnog slučaja vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj školi i istupa majke žrtve za RTL Danas, pred naše kamere u srijedu je stao otac jednog od dječaka nasilnika.

Za RTL Danas je potvrdio da su dječaci bili u policiji, a u četvrtak ih čeka ispitivanje državnog odvjetništva. Donosimo drugu stranu priče i reakciju institucija.

Otac se ispričao

Nakon istupa majke žrtve vršnjačkog nasilja, pred kamere RTL-a Danas odlučuje stati otac jednog od dječaka koji su nasilje počinili. Javno se ispričati i iznijeti drugu stranu htio je imenom i prezimenom, ne skrivajući svoj identitet. No, zbog zaštite prava djeteta, mi smo to odlučili ipak napraviti.

"Kao prvo bih se ispričao obitelji dječaka koji je bio žrtva nasilja radi pretrpljenog nasilja kao takvog. Ne želim umanjiti bilo kakvu odgovornost sebe kao roditelja ili djeteta kao takvog, ali to je bilo na razini incidenta naguravanje, šamaranje, što opet naravno nije način i metoda za rješavanje", priča nam otac počinitelja nasilja.

Smatra da se podigla prevelika buka i ističe da kao roditelj nastoji izvesti sina na ispravan put. "Dijete je u pubertetu, krivo je izreagirao, njegove emocije su uzburkane, gore i dolje to skače u tim godinama. Cijelu večer smo razgovarali na način kako se treba s problemima nositi", objašnjava otac.

Predstavnice ne žele pred kamere

Majka žrtve danas nije htjela pred kamere, u njeno ime istupa Helena Ančić, predsjednica udruge Roditelji za djecu. Smatra da je istup oca počinitelja prvi korak prema rješavanju problema vršnjačkog nasilja. "Htjela bih pohvaliti gospodina i zahvaliti ovim putem jer smatram da je javna isprika jako važna svima. Svaka priča ima dvije strane medalje, slažem se i s njim da uvijek svaki slučaj treba zaista duboko pregledati od početka do kraja", ističe Ančić.

Za razliku od njega, predstavnici škole u kojoj se sve dogodilo ni danas ne žele pred kamere. Iz Zavoda za socijalni rad potvrđuju da niti jedan od dječaka, niti njihove obitelji nisu bili u tretmanu sustava socijalne skrbi, kao ni dječak koji je žrtva.

"Po prijavi policije, sada se kreće u daljnju procjenu i procjenu potreba svakog pojedinog djeteta i žrtve i počinitelja, razgovor s obiteljima, procjenu rizika, procjenu kapaciteta za promjene. Na temelju toga se određuju daljnji planovi i intervencije i mjere koje treba poduzeti u konkretnoj situaciji", pojasnila je Tatjana Katkić Stanić, v.d. ravnatelja Zavoda za socijalni rad.

Djeca će prespavati u popravnom domu

Policija zasad ne izlazi sa službenim potvrdama o procesu. No, djeca će, prema riječima oca, prespavati u popravnom domu dok čekaju na saslušanje u državnom odvjetništvu. "Tu je prošao danas različiti šlag ljudi, dva kriminalca. Dječaci od 14 godina tu sjede u neizvjesnosti. Činjenica da će morati spavati u popravnom domu je za njih jako stresna", kaže otac.

Zato psiholog savjetuje sve roditelje - ako se dijete koje je bilo otvoreno odjednom zatvara - ili obrnuto - nešto se događa. Utjeha je kaže, što čak i traume mogu biti prilika za jačanje. "Vrlo je važno da ako nismo samostalno uspjeli proraditi ih da prepoznamo da će one biti prevladane kad se prođu u jednom sigurnom okruženju koje će nam pomoći iz petlje retraumatizacije i negativnog iskustva i da se dovedemo u stanje iz kojeg se možemo pitati - 'OK što ja iz ovog iskustva mogu naučiti'?", objašnjava psiholog Božidar Nikša Tarabić.

I iz toga izaći snažniji, kako počinitelji, tako i žrtva.