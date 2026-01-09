Ljepota koja ruši internet: Ovo su tenisačice koje očaravaju svijet

Ženski tenis desetljećima privlači milijune gledatelja diljem svijeta, ne samo zbog vrhunskih sportskih vještina, drame na terenu i nevjerojatne mentalne snage, već i zbog karizme i pojave samih igračica. Iako je ljepota subjektivna kategorija, neke tenisačice se redovito nalaze na listama najatraktivnijih sportašica svijeta, spajajući atletsku građu, samopouzdanje i stil koji plijeni pažnju i izvan teniskih terena.

Kriteriji za takve neslužbene liste rijetko se svode samo na izgled. U obzir se uzimaju i sportska postignuća, prisutnost u medijima, popularnost među navijačima te samouvjerenost kojom zrače na terenu. Dok su legende poput Marije Šarapove i Ane Ivanović postavile visoke standarde, nova generacija zvijezda uspješno nastavlja spajati sportsku dominaciju s globalnom privlačnošću.

Nova generacija koja osvaja terene i srca

U modernom tenisu stasala je generacija igračica koje dominiraju ne samo snagom udaraca, već i pojavom. Španjolka Paula Badosa jedna je od onih čija se popularnost temelji na spoju teniskog talenta i iznimne ljepote. Njezina visoka i atletska građa, uz prodoran pogled, čine je jednom od najfotogeničnijih igračica na WTA Touru.

Sličan status ima i Elena Rybakina, kazahstanska tenisačica poznata po ledenom miru na terenu i razornom servisu. Njezina elegantna pojava i visina daju joj dominantan stav, a njezina skromna i samozatajna osobnost dodatno pridonosi njezinoj privlačnosti. S titulom pobjednice WTA Finala za 2025. godinu, dokazala je da je njezina snaga neupitna. Britanska senzacija Emma Raducanu, koja je 2021. godine šokirala svijet osvajanjem US Opena, postala je globalni fenomen. Njezin osmijeh i prirodna ljepota donijeli su joj unosne sponzorske ugovore i status jedne od najpopularnijih sportašica današnjice.

Dokazana snaga i bezvremenska ljepota

Među tenisačicama koje su već godinama u samom vrhu svjetskog tenisa, a istovremeno privlače pažnju svojim izgledom, ističe se Aryna Sabalenka. Bjeloruskinja je poznata po svojoj nevjerojatnoj fizičkoj snazi i agresivnom stilu igre, ali i po samopouzdanju kojim zrači. Njezin stil i karizma čine je jednom od najprepoznatljivijih lica modernog tenisa.

Tu je i rumunjska veteranka Sorana Cîrstea, koja godinama slovi za jednu od najelegantnijih tenisačica. Njezin klasičan stil i profinjena ljepota osigurali su joj status ikone među ljubiteljima tenisa koji cijene i estetiku.

Hrvatska uzdanica na svjetskim listama

Na svjetskim listama najljepših sportašica često se nađe i ime najbolje hrvatske tenisačice, Donne Vekić. Osječanka je poznata po svom snažnom i napadačkom tenisu, ali i po izgledu kojim redovito plijeni pažnju. Njezina plava kosa i atletska građa često je svrstavaju uz bok najpoznatijih svjetskih teniskih ljepotica.

Na kraju, važno je naglasiti da, iako se o njihovoj ljepoti često piše, ove su žene prije svega vrhunske sportašice čiji su uspjesi rezultat godina teškog rada, odricanja i nevjerojatne mentalne snage. Njihova karizma i privlačnost samo su dodatan razlog zašto je ženski tenis jedan od najgledanijih sportova na svijetu, inspirirajući nove generacije ne samo da uzmu reket u ruke, već i da vjeruju u sebe.