Hrabra majka zaplakala pred kamerama! Sin je godinu dana žrtva zlostavljača: 'Sve zato što se druži s curama'

Novi šokantan slučaj vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Učenika osmog razreda tukli su šakama po glavi, a onda mu i glavom lupali o umivaonik i zid - svjedočanstvo je hrabre majke koja je stala pred naše kamere.

Umjesto dječje igre i smijeha - pred zagrebačkom školom - policija. Na teren su izašli nakon javnog apela zabrinute majke - čiji je sin jučer oko 17 sati postao - nova žrtva vršnjačkog nasilja.

"On je išao piti vode. Oni su ušli za njim, zaskočili ga i tukli šakama po glavi, glavom u lavabo lupali po zidu. Kad je izašao iz WC-a, njih 20-ak veličali su to nasilje. Bili su sretni što je on dobio batine, a prethodilo je tome to što je moj sin drukčiji od drugih, više se druži s curicama iz svog razreda", priča majka pretučenog dječaka.

Godinu dana trpi zlostavljanje

Zbog toga je, tvrdi majka, ovaj osmaš godinu dana trpio i psihičko maltretiranje i izrugivanje. Nasilnom činu je istog dana prethodio i šamar na velikom odmoru te prijetnje na izletu u Graz za vikend. Na pitanje kako je, majka u suzama govori:

"Uh, grozno, držim se, ali grozno", kaže i dodaje:

"Pokušavamo ga hrabriti. Ima strah kako će se vratiti u školu, možda se i boji. Iz škole mi se još nitko nije javio, osim razrednika, ispao je jedan veliki čovjek, a od ravnateljice i ostalih više ništa ne očekujem, da su htjeli već bi ranije to riješili", dodaje.

Jer - omalovažavanje sina, tvrdi, više je puta prijavljivala pedagoškoj službi. Ali reakcija je, kaže, izostala. Predstavnici škole pred kamere ne žele. Pisanim putem poručuju - postupili su po protokolu i održali razgovore sa svim učenicima i roditeljima. Zatim podnijeli prijavu policiji i socijalnoj službi.

Iz škole nisu htjeli pred kamere

"Svaki oblik nasilja i neprihvatljivog ponašanja u našoj će školi biti sankcioniran, a od nadležnih tijela očekujemo brzo i odlučno postupanje. Uključenim učenicima bit će izrečene stroge pedagoške mjere", stoji u dopisu.

"Stroge pedagoške mjere su ukori. Ukori ne znače apsolutno ništa. Djeca su toga svjesna", kaže Helena Ančić, predsjednica Udruge "Roditelji za djecu". Organizatorica dvaju velikih prosvjeda zbog vršnjačkog nasilja u Dubravi - nije iznenađena novim slučajem jer, kaže, nakon prosvjeda nadležni nisu poduzeli ništa.

"Škola ovdje isto ima vezane ruke, očekujemo od vladajućih da pod hitno promijene zakone", dodaje Ančić.

Na naš upit iz Ministarstva obrazovanja nema odgovora, a pravobraniteljica za djecu tek pisanim putem - osuđuje nasilje.

"Izražavamo solidarnost za žrtvom. Posebno nas zabrinjava razmjer nasilničkog ponašanja o kojem izvještavate", napisala je Helenca Pirnat Dragičević.

Nova škola nije opcija

Iz Policije potvrđuju da žurno utvrđuju sve okolnosti događaja. Majka žrtve zasad o prebacivanju sina u novu školu ne razmišlja.

"Ti nasilnici zlostavljači... opet će nekoga drugog imati za žrtvu, a to ne želim. Želim da se prekine to nasilje nad djecom i da se ne stavljaju etikete zato što je netko drukčiji, plav, crn, bogat, uopće nebitno...", objašnjava majka. Dječak nema težih ozljeda i osjeća se dobro, barem fizički - ali neke rane će puno teže zacijeliti.

Reagirao je i Grad Zagreb, kažu da će svako nasilno ponašanje biti odmah sankcionirano. No, unatoč osudama nasilje među maloljetnicima se opet dogodilo pa smo o svemu pitali i bivšu dječju pravobraniteljicu.

"Mislim da jako trebamo biti zabrinuti, ja jesam zabrinuta i kao stručnjak, bivša odvjetnica, kao roditelj i nadam se kao baka. Žao mi je te mame danas, cijelo popodne razmišljam o toj mami više nego o povrijeđenom djetetu, jer njoj tek slijedi krvav put istjeravanja pravde. Pitanje je hoće li i kako doći, pa čim se je žena obratila medijima za pomoć i iz toga ja zaključujem da postoji, sigurna sam, povijest šupljeg i besplodnog obraćanja nadležnim institucijama", kaže odvjetnica i bivša pravobraniteljica za djecu Ljubica Matijević Vrsaljko.