Ispovijest majke čije su dijete istukli vršnjaci: 'Njih 20 bilo je sretno što je dobio batine'

Novi šokantan slučaj vršnjačkog nasilja. Ovaj put u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu gdje su, sumnja se, dva dječaka viših razreda pretukla vršnjaka u WC-u. Prema riječima majke s kojom smo razgovarali, dječaka su tukli šakama.

Udaren je glavom o umivaonik, te potom u zid pa je završio na hitnoj pomoći. Napad su nam potvrdili u školi gdje ravnateljica kaže kako incident smatraju neprihvatljivim. Već su održali razgovore sa svim uključenim roditeljima i učenicima kojima će biti izrečene stroge pedagoške mjere.

Išao je piti vode

Škola je podnijela i prijavu policiji gdje tvrde da žurno utvrđuju sve okolnosti događaja. Evo što o svemu kaže majka napadnutog dječaka.

"Jučer me nije nazvao sin nego razrednik. Rekao mi je da su dvojica dečka, ne znam je l' bio još netko, pretukla mog sina u WC-u. On je išao piti vode, oni su ga zaskočili, tukli su ga šakama po glavi, glavom lupili o lavabo, lupali po zidu, On pola filma nema pa ne može ni točno reći ni što je bilo ni je li još netko bio, Kad je izašao iz WC-a, njih 20-ak koliko ih je bilo tamo, veličali su to nasilje. Bili su sretni što je on dobio batine, a prethodilo je tome što je moj sin drugačiji od drugih", ispričala je majka pretučenog dječaka.