Dječak brutalno pretučen u WC-u, šokirana majka tvrdi: 'Udarali su mu glavom o umivaonik'

Novi slučaj vršnjačkog nasilja dogodio se u ponedjeljak u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu. Kako doznajemo, dvojica učenika 8. razreda tukla su vršnjaka. Stupili smo u kontakt s majkom napadnutog dječaka koja nam je potvrdila kako su njezinog sina u ponedjeljak oko 17.30 sati pretukli u školskom WC-u.

"Napala su ga dvojica. Udarali su ga šakama, tukli glavom o umivaonik i nabijali u zid. Razrednik me tada nazvao i otišli smo na hitnu. To su dvojica koji mog sina već dugo zezaju", kazala je majka koja želi ostati anonimna. Sve je počelo u subotu, tvrdi majka. Na školskom izletu u Grazu, dogodilo se nešto što je očito potaknulo napad.

"Moj sin se druži samo s curama u razredu. Ima prijateljice koje se grle s njim i imaju svoje interne fore. A ta dva napadača su tim curama - simpatije. Jedna od cura snimila je kako se grle s mojim sinom i pokazala to jednom dečku, a oni su potom čekali da on uđe u WC da ga istuku. Već su mu u subotu prijetili da se ne druži s tim prijateljicama jer to su kao 'njihove cure - njihovo vlasništvo'", kazala je majka.

Iz PU zagrebačke oglasili su se u vezi incidenta, tvrde, do ovog trenutka nisu imali saznanja o navedenom događaju u prostorijama škole. "U suradnji s odgojno obrazovnom ustanovom policijsko postupanje žurno ide u smjeru utvrđivanja svih okolnosti događaja i sudionika zbog provođenja kriminalističkog istraživanja", priopćili su.

Dječak utučen, ne želi izaći iz kuće

Što se tiče fizičkog stanja napadnutog dječaka, zasad nije ništa ozbiljno, kaže nam majka.

"Išli smo na CT, nije čuo dobro, ali psihički je pogođen. Nije ništa skrivio, a dobio je batine. Uz to ima i opsesivno-kompulzivni poremećaj pa je situacija dodatno teška", kaže te dodaje kako je cijelu prošlu godinu bio maltretiran. "Govorili su mu da je 'peder' što nije istina. Netko ga je zezao i onda je to preraslo u daljnje zadirkivanje svih", navodi majka.

Majka tvrdi kako je pokušavala riješiti problem sa školskom stručnom službom, ali nije uspjela. Psihičko maltretiranje koje se događa već godinu dana sad je preraslo u fizičko. "Ja neću seliti sina iz škole jer to nije rješenje. Oni će opet naći nekoga drugog koga će maltretirati", zaključuje majka. Dok su ga tukli, djeca su snimala i navijala.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Djeca su snimala i navijala dok su ga tukli'

Helena Ančić, predsjednica udruge 'Roditelji za djecu' i organizatorica prosvjeda protiv nasilja u Dubravi i Sesvetama jedna je od prvih kojoj se ogorčena majka javila.

"Dok je sve to trajalo, vrata od WC-a su se otvorila i tamo je stajalo 20 do 30 djece. Budući da je bio odmor, svi su se smijali, snimali i navijali. Nitko nije priskočio u pomoć djetetu. Što je poražavajuće za naše društvo", ističe Ančić.

Uoči Okruglog stola o vršnjačkom nasilju u četvrtak, Ančić upozorava da ne možemo ostati gluhi na gorući problem nasilja. "Još nam samo fali da se desi neka Slovenija da netko ubije nekoga... Već nam se to dogodilo u Prečkom, ali opet, nitko nije ništa poduzeo", kaže.

Majka zlostavljanog dječaka danas je zvala školu, ali joj se nitko nije javio. "Nazvao ju je razrednik i rekao da će učiniti sve što je u njegovoj moći da počinitelji budu kažnjeni što je više moguće. No, znamo kako stvari stoje - jedino što škola može je dati im ukor i podnijeti prijavu policiji, a ostale službe trebaju dalje postupati. Pitanje je samo koliko će to kod nas biti ažurno", zaključuje Ančić.

Poslali smo upit policiji te ćemo objaviti njihov odgovor čim ga dobijemo.

POGLEDAJTE VIDEO: Učenik napao petoricu, roditelji traže sigurnost: Stiže zaštitar u školu