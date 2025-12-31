U Fužinama je već veselo: Dočekali su Novu godinu u dobrom raspoloženju

Dok se mnogi tek pripremaju za najluđu noć, u Fužinama je slavlje već odavno na vrhuncu. Na Silvestrovo, točno u podne, posjetitelji su u velikom broju ispratili staru i nazdravili novoj godini, nastavljajući tradiciju koja je ovo goransko mjesto upisala na kartu najoriginalnijih novogodišnjih proslava u Europi.

Više od dva desetljeća, Fužine nude jedinstven doživljaj koji spaja veselu feštu, prirodne ljepote i dašak tradicije, privlačeći sve generacije željne drugačijeg i opuštenijeg ispraćaja.

