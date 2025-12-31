FREEMAIL
TOČNO U PODNE /

U Fužinama je već veselo: Dočekali su Novu godinu u dobrom raspoloženju

U Fužinama je već veselo: Dočekali su Novu godinu u dobrom raspoloženju
Foto: Nel Pavletic/pixsell
1 /20
Dok se mnogi tek pripremaju za najluđu noć, u Fužinama je slavlje već odavno na vrhuncu. Na Silvestrovo, točno u podne,  posjetitelji su u velikom broju ispratili staru i nazdravili novoj godini, nastavljajući tradiciju koja je ovo goransko mjesto upisala na kartu najoriginalnijih novogodišnjih proslava u Europi.

Više od dva desetljeća, Fužine nude jedinstven doživljaj koji spaja veselu feštu, prirodne ljepote i dašak tradicije, privlačeći sve generacije željne drugačijeg i opuštenijeg ispraćaja.

Pogledajte u galeriji kako se slavi u Fužinama.

31.12.2025.
13:23
Magazin.hr
Nel Pavletic/pixsell
Doček Nove GodineFužineNova GodinaSilvestrovoAdvent 2025
U Fužinama je već veselo: Dočekali su Novu godinu u dobrom raspoloženju