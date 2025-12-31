Sretna Nova godina! U ovoj zemlji su je već proslavili, a evo koja će zadnja

Dok se ljudi diljem svijeta tek pripremaju za novogodišnju noć, u nekim je državama odbrojavanje već završilo. Zbog razlike u vremenskim zonama, proslava Nove godine odvija se u različitim fazama, trajući oko 26 sati.

Globalna proslava započinje na pacifičkim otocima, a završava dan kasnije na suprotnoj strani Međunarodne datumske granice, piše BBC.

Prva država u Novoj godini

Prva država koja službeno ulazi u novu godinu je pacifička otočna država Kiribati, preciznije njezini Linijski otoci, među kojima je i Kiritimati (Božićni otok). Smješteni u vremenskoj zoni UTC+14, stanovnici ovih otoka Novu 2026. godinu dočekuju u 11:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (CET), odnosno u 10:00 UTC.

Ova specifična pozicija posljedica je administrativne odluke iz 1995. godine, kada je Republika Kiribati redefinirala Međunarodnu datumsku granicu kako bi svi njezini otoci bili u istom kalendarskom danu.

Time su Linijski otoci postali prvo naseljeno područje na svijetu koje ulazi u svaki novi dan. Za razliku od proslava u svjetskim metropolama, doček na Kiribatiju je skromniji i usmjeren na lokalnu zajednicu, uz tradicionalnu glazbu, ples i gozbe, a mnogi stanovnici prisustvuju i vjerskim obredima.

Proslava se širi Pacifikom i Australijom

Samo 15 minuta nakon Kiribatija, u 11:15 po našem vremenu, u novu godinu ulaze novozelandski Chatham otoci (UTC+13:45). Sat vremena nakon Kiribatija, u 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu, Novu godinu dočekuju Samoa, Tonga i veći dio Novog Zelanda, uključujući gradove Auckland i Wellington gdje se organiziraju veliki vatrometi.

Samoa je 2011. godine izmijenila svoju vremensku zonu pomicanjem preko Međunarodne datumske granice, s UTC-11 na UTC+13. Ta promjena, motivirana olakšavanjem trgovinske suradnje s Australijom i Novim Zelandom, transformirala je Samou iz jedne od posljednjih u jednu od prvih zemalja koje ulaze u novu godinu.

U 13:00 CET, slavlju se pridružuju Fidži i dijelovi ruskog Dalekog istoka. Vrhunac pacifičke proslave događa se u 14:00 CET, kada se u istočnoj Australiji organizira tradicionalni vatromet u Sydneyskoj luci, događaj koji prate milijuni gledatelja globalno.

Doček u Aziji, Europi i Americi

Nakon Australije, proslava se nastavlja prema zapadu. U 16:00 CET u 2026. godinu ulaze Japan i Južna Koreja, a sat vremena kasnije, u 17:00 CET, Novu godinu dočekuju Kina, Singapur i Hong Kong. Slijedi Indija u 19:30 CET.

Slavlje se zatim seli na Bliski istok i u Europu. U 21:00 CET slavi se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a u 22:00 CET novogodišnje odbrojavanje počinje u Moskvi. Hrvatska i veći dio srednje Europe, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, ulaze u Novu godinu u ponoć. Sat vremena nakon nas, u 01:00 CET (1. siječnja), slavit će Ujedinjeno Kraljevstvo i Portugal.

Proslava se potom širi na američki kontinent. U 04:00 CET, novu godinu dočekat će gradovi poput Rio de Janeira i São Paula, dok će stanovnici New Yorka, Washingtona i Toronta slaviti u 06:00 CET. Zapadna obala Sjeverne Amerike, uključujući Los Angeles i Vancouver, ulazi u novu godinu u 09:00 CET, a dva sata nakon njih i Havaji (11:00 CET).

Posljednji na Zemlji

Posljednje naseljeno područje koje dočekuje 2026. godinu je Američka Samoa, koja se nalazi u vremenskoj zoni UTC-11. Zbog geografskog položaja istočno od Međunarodne datumske granice, tamo Nova godina stiže gotovo 24 sata nakon Kiribatija, odnosno sljedećeg dana u 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Globalni ciklus dočeka službeno završava sat vremena kasnije, u 13:00 CET, kada u novu godinu ulaze nenaseljeni američki otoci Baker i Howland (UTC-12), posljednje točke na Zemlji koje ispraćaju staru godinu.

