Sportska 2026. za prste polizati: Ludnica i lov na medalje kreću već u prvom mjesecu

Pred nama je 2026. godina koja obećava pregršt sportskih uzbuđenja i prilika za slavlje. Hrvatski navijači s nestrpljenjem će pratiti nastupe svojih reprezentacija na najvećim svjetskim i europskim pozornicama, od rukometnih parketa Skandinavije do nogometnih travnjaka Sjeverne Amerike.

Prebogata sportska godina već tri prvenstva će ponuditi u siječnju. Sve počinje, već tradicionalno, rukometnom groznicom. Od 15. siječnja do 1. veljače održava Europsko prvenstvo za rukometaše u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Hrvatska reprezentacija svoj će put tražiti u zahtjevnoj skupini E u Malmöu, gdje će snage odmjeriti s domaćinom Švedskom, uvijek neugodnom Nizozemskom te Gruzijom. Prolazak u drugi krug je imperativ, a navijači se nadaju da će naši rukometaši imati snage i kvalitete za borbu u samoj završnici turnira, koja se igra u danskom Herningu.

Vaterpolisti i futsaleri u isto vrijeme love medalju

Desetog siječnja u akciju kreću i vaterpolisti. Barakude će se boriti za europski tron na prvenstvu u Beogradu. Kao jedna od vodećih svjetskih sila u ovom sportu, Hrvatska uvijek ima najviše ambicije, a navijači s pravom očekuju borbu za medalje.

Gotovo istovremeno, od 21. siječnja do 7. veljače, hrvatska futsalska reprezentacija natjecat će se na Europskom prvenstvu u Latviji i Litvi. Futsal je sport koji u Hrvatskoj i svijetu doživljava veliku ekspanziju, a naši reprezentativci imat će priliku pokazati svoju kvalitetu i boriti se za visok plasman na europskoj smotri.

Vrhunac godine - SP u nogometu

Vrhunac godine slijedi od 11. lipnja do 19. srpnja, kada će SAD, Kanada i Meksiko ugostiti Svjetsko nogometno prvenstvo u novom formatu s 48 reprezentacija. Vatreni su ponovno dio elite i s velikim ambicijama putuju "preko bare", smješteni u skupinu L sa starim znancima Engleskom, Panamom i Ganom. Izbornik Zlatko Dalić ističe težinu zadatka, no naglašava kako je glavni cilj proći skupinu, nakon čega je sve moguće. Ključno će biti da svi igrači budu zdravi i spremni za izazove koji ih čekaju.

Što se tiče ženskih reprezentacija, rukometašice će svoje kvalifikacije za Europsko prvenstvo igrati tijekom godine, s nadom da će osigurati nastup na završnom turniru u prosincu. Vaterpolistice također očekuje Europsko prvenstvo krajem siječnja.

FNC planira najbolju godinu ikada

S druge strane, za ljubitelje borilačkih sportova i sve popularnijeg FNC-a (Fight Nation Championship), 2026. donosi i prvi veliki iskorak izvan regije. Najavljeno je kako će se FNC 27 održati 7. veljače u Münchenu, što predstavlja značajan debi na njemačkom tržištu i potvrdu rasta ove organizacije.

Sve u svemu, pred nama je godina ispunjena vrhunskim sportom. Od siječanjskih bitaka u bazenima i dvoranama do ljetne nogometne groznice, hrvatski navijači imat će bezbroj razloga za ponos i strastveno navijanje za svoje reprezentacije.

