LIJEPO DRUŠTVO /

Djevojke osvajale poglede slučajnih prolaznika u Zadru: Brojne ljepotice uživale na Adventu

Foto: Fabio Šimićev/tzg
Sinoć je u sklopu Adventa u Zadru na Trgu Petra Zoranića održan koncert ''Sarà perché ti amo'', koji je privukao velik broj posjetitelja i još jednom potvrdio da je adventska ponuda u gradu pun pogodak. Trg je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a dobra atmosfera osjećala se već satima prije početka koncerta. Među okupljenima su se mogli vidjeti brojni Zadrani, ali i gosti iz drugih dijelova Hrvatske te strani turisti koji su se zatekli u gradu. Adventske kućice, kuhano vino i blagdanski ugođaj dodatno su upotpunili večer, pretvorivši Trg Petra Zoranića u središnje mjesto druženja. 

31.12.2025.
13:27
Hot.hr
Fabio Šimićev/tzg
ZadarAdventPaparazzi Fotografije
