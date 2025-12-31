Opatijski Kukali nazdravili Novoj godini u jezeru Bajer: Ni led na površini ih nije omeo

Dok su se Fužine pripremale za svoj nadaleko poznati podnevni ispraćaj Stare godine, jedan je prizor ponovno privukao najveću pozornost tisuća okupljenih posjetitelja. U prijepodnevnim satima, članovi udruge Opatijski kukali, vjerni svojoj dugogodišnjoj tradiciji, hrabro su zakoračili u hladne vode jezera Bajer.

U svojim prepoznatljivim povijesnim kupaćim kostimima i s božićnim kapicama na glavama, ovi čuvari jedinstvenog običaja još su jednom dokazali da za njih ne postoje niske temperature, već samo dobra volja i ljubav prema onome što rade, nazdravivši tako simbolično nadolazećoj 2026. godini.

Iako njihov novogodišnji ritual u Fužinama mnogima djeluje kao spontani čin ludosti i hrabrosti, iza Opatijskih kukala stoji ozbiljna i organizirana udruga koja promiče zdrav život, prijateljstvo i ljubav prema lokalnoj baštini. Ime "Kukali", što na čakavskom narječju znači galebovi, savršeno opisuje njihovu povezanost s morem.

Djelomično zaleđena površina jezera nije ih spriječila

Ovogodišnji pothvat u Fužinama bio je posebno izazovan. Članove udruge dočekala je djelomično zaleđena površina jezera, zbog čega su prvo morali razbiti tanak sloj leda kako bi si osigurali prostor za kupanje. No, ni to ih nije omelo.

Nakon što su ušli u vodu čija se temperatura kretala oko ništice, zapalili su baklje koje su stvorile spektakularan vizualni kontrast s goranskim zimskim krajolikom. Uskoro je uslijedila i zdravica šampanjcem, a najodvažniji su čak zaigrali i picigin, na opće oduševljenje publike koja ih je bodrila s obale.

Kupanje Opatijskih kukala bilo je vrhunac, ali i samo dio iznimno bogatog programa koji su Fužine pripremile za ispraćaj stare godine. Cijelo je mjesto odisalo slavljeničkom atmosferom, a posjetitelji su mogli uživati u raznovrsnim sadržajima.