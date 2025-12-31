Na terenu zvijer, a u štiklama prava ljepotica: Ovako je Sandra Perković izgledala na vjenčanju

Na današnji dan prije dvije godine jedna od najuspješnijih hrvatskih atletičarki, Sandra Perković (35), izrekla je sudbonosno „da“ svom dugogodišnjem partneru Edisu Elkaseviću (42).

Poseban dan par je obilježio u zagrebačkoj Laubi, gdje su pred obitelji, prijateljima i brojnim uzvanicima započeli novo životno poglavlje.

Svečano vjenčanje okupilo je najuži krug ljudi, a za odličnu atmosferu tijekom večeri bio je zadužen popularni bend Best iz Splita. Emocije su dosegnule vrhunac tijekom prvog plesa, kada su novopečeni supružnici zaplesali uz romantičnu pjesmu Perfect Eda Sheerana.

Sandra je prvi ples otplesala u raskošnoj vjenčanici dugih rukava, ukrašenoj elegantnim uzorcima čipke, u kojoj je izgledala iznimno sofisticirano. Kasnije tijekom večeri mladenka je presvukla vjenčanicu te zablistala u modelu sa šljokičastim resicama, ne skidajući osmijeh s lica.

Večer ispunjena emocijama, plesom i veseljem još se dugo prepričavala, a kako je izgledalo glamurozno slavlje u Laubi, pogledajte u našoj galeriji.