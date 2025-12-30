FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAPALILA ŠIBICU /

Došli na mali nogomet, a na kraju su svi gledali samo u nju: I sasvim je jasno zašto

Došli na mali nogomet, a na kraju su svi gledali samo u nju: I sasvim je jasno zašto
Foto: Josip Regovic/pixsell
1 /16
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ekipa CB Downtown pobjednik je 54. izdanja "Kutije šibica", najprestižnijeg malonogometnog turnira u Hrvatskoj.

CB Downtown je u finalu u KC Dražen Petrović porazio Franko's sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Toni Legčević u 28. minuti.

Legčević je proglašen najboljim igračem turnira, dok je Luka Pisačić iz ekipe Mobitel Popravljaona & Windor najbolji strijelac sa 11 golova.

U finalu veteranskog dijela turnira slavila je ekipa CB Sport & SC Flegar & Zloćo I.P. koja je u finalu pobijedila Raju iz Sarajeva sa 1-0.

Strijelac jedinog gola bio je Dalibor Radusin u 16. minuti.

Kod djevojaka je pobijedila ekipa MNK MC Plus Agram nakon 2-0 slavlje protiv ŽNK Dinamo Zagreba.

Golove su zabile Sara Bučić (28) i Monika Lovrić (35).

Kao i svake godine, kultna Kutija šibica privukla je veliki broj gledatelja koji su osim nogometom oduševljeni i atraktivnim plesačicama. Jedna je posebno oduševila. 

30.12.2025.
22:01
Sportski.netHina
Josip Regovic/pixsell
Kutija šibicaPlesačica
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAPALILA ŠIBICU /
Došli na mali nogomet, a na kraju su svi gledali samo u nju: I sasvim je jasno zašto