Došli na mali nogomet, a na kraju su svi gledali samo u nju: I sasvim je jasno zašto

Ekipa CB Downtown pobjednik je 54. izdanja "Kutije šibica", najprestižnijeg malonogometnog turnira u Hrvatskoj.

CB Downtown je u finalu u KC Dražen Petrović porazio Franko's sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Toni Legčević u 28. minuti.

Legčević je proglašen najboljim igračem turnira, dok je Luka Pisačić iz ekipe Mobitel Popravljaona & Windor najbolji strijelac sa 11 golova.

U finalu veteranskog dijela turnira slavila je ekipa CB Sport & SC Flegar & Zloćo I.P. koja je u finalu pobijedila Raju iz Sarajeva sa 1-0.

Strijelac jedinog gola bio je Dalibor Radusin u 16. minuti.

Kod djevojaka je pobijedila ekipa MNK MC Plus Agram nakon 2-0 slavlje protiv ŽNK Dinamo Zagreba.

Golove su zabile Sara Bučić (28) i Monika Lovrić (35).

Kao i svake godine, kultna Kutija šibica privukla je veliki broj gledatelja koji su osim nogometom oduševljeni i atraktivnim plesačicama. Jedna je posebno oduševila.