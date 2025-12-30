Nevjerojatne gužve na zagrebačkom Dolcu: Građani pohrlili po jednu namirnicu - a nije meso

Dan prije Silvestrova na zagrebačkom je Dolcu nastala velika gužva. Građani su masovno pohrlili pokupovati sve potrebne sastojke za doček Nove godine, a redovima se ne nazire kraj. Mnoge je iznenadilo što se veliki redovi stvaraju upravo ispred štandova s kiselim zeljem koji se prodaje za četiri eura po kilogramu.

Veliki su redovi, već tradicionalno, nastali i zbog odojka, a njegova se cijena kreće oko deset eura po kilogramu. Pogledajte veliku fotogaleriju s najpoznatije zagrebačke tržnice!