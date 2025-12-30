Ovo je najboljih 11 polusezone SHNL-a

Nakon malo više od tjedan dana od završetka prve polovice HNL-a, sportska redakcija Net.hr sjela je za stol kako bi odabrala najbolju momčad jesenskog dijela prvenstva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pravila su bila jasna: svaki član redakcije bira po jednog igrača na svakoj poziciji, osim stopera, gdje se biralo dvojcu, i veznjaka, gdje se biralo trojcu. U slučaju neriješenog ishoda između jednog ili više igrača, pobjedu je odnio onaj koji je igrao više minuta, što je dovelo do izostanka brojnih zvijezda HNL-a.

SVE O SHNL-U ČITAJTE NA PORTALU NET.HR

U najboljoj momčadi imamo jednog stalnog hrvatskog nogometnog reprezentativca, dva igrača s pretpoziva, te po jednog reprezentativca Škotske, Albanije i Slovenije, iako je ovaj posljednji taj poziv odbio. Ispali su reprezentativci Alžira, a mjesto u postavi nisu našli ni povremeni reprezentativci Švedske i Bosne i Hercegovine.

Za najboljeg golmana odabran je Osijekov Marko Malenica, četiri igrača u obrani su Vukovarov Kerim Calhanoglu i tri igrača iz najbolje obrane lige – Scott McKenna, Sergi Dominguez i Moris Valinčić. Ispred njih se našao Iker Pozo, koji u vezi igra s Tonijem Frukom i Mihom Zajcom. U napadu igraju Arber Hoxha, Adriano Jagušić i najbolji igrač jesenskog dijela prvenstva Michele Šego, a za trenera jeseni odabran je Hajdukov strateg Gonzalo Garcia. Zanimljivo je kako su najdominantnije pobjede odnjeli Fruk, Šego i Hoxha, dok je najtjesnije u postavu ušao Pozo, sa samo tri minute prednosti ispred Mišića.

Što se tiče onih koji nisu ušli u postavu, a dobili su dosta glasova, tu su Oliver Zelenika, sjajni vratar Varaždina; Matteo Perez Vinlof i Branimir Mlačić; alžirski reprezentativac Ismael Bennacer i njegov kolega i kapetan iz Dinama, Josip Mišić; te Istrin napadač Smail Prevljak i Hajdučko krilo Iker Almena. Trener koji je bio najbliži da uzme titulu Garciji bio je trener Varaždina Nikola Šafarić. Svi oni mogu žaliti jer su "milimetri“ odlučivali, ali najviše razloga za tugu imaju Perez Vinlof, Mlačić, Bennacer i Mišić, budući da su sva trojca ispala samo radi "premale“ minutaže.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Mlade Dagurove snage sjaje od zadovoljstva: 'Nama je svaka kao finale'