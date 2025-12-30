FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAME IZ PUBLIKE /

Šeširom i osmijehom osvojile Prokurative: Dvije Splićanke ukrale show na nastupu Marka Kutlića

Šeširom i osmijehom osvojile Prokurative: Dvije Splićanke ukrale show na nastupu Marka Kutlića
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell
1 /26
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedan od mnogima omiljenih domaćih glazbenika, Marko Kutlić (30), sinoć je nastupio na splitskim Prokurativama u sklopu Adventskih događanja u ovom gradu. 

Negov nastup okupio je brojne građane koji su uživali u dobro im poznatim zvucima, a u publici su ponajviše prevladavala lijepa lica Splićanki. Tako su fotografu za oko posebno zapele dvije dame koje su nasmijano pozirale pred objektivom odjevene u tople zimske kombinacije, dok je jedna ljepotica svoj outfit dodatno začinila odvažnim šeširom. 

Inače, Markov sinoćnji nastup u Splitu ujedno je i jedan od povratničkih nastupa nakon što je neko vrijeme proveo u Italiji gdje je nastupao kao ulični svirač. 

 

30.12.2025.
8:22
Hot.hr
Zvonimir Barisin/pixsell
Marko KutlićProkurativeSplit
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DAME IZ PUBLIKE /
Šeširom i osmijehom osvojile Prokurative: Dvije Splićanke ukrale show na nastupu Marka Kutlića