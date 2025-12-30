Šeširom i osmijehom osvojile Prokurative: Dvije Splićanke ukrale show na nastupu Marka Kutlića

Jedan od mnogima omiljenih domaćih glazbenika, Marko Kutlić (30), sinoć je nastupio na splitskim Prokurativama u sklopu Adventskih događanja u ovom gradu.

Negov nastup okupio je brojne građane koji su uživali u dobro im poznatim zvucima, a u publici su ponajviše prevladavala lijepa lica Splićanki. Tako su fotografu za oko posebno zapele dvije dame koje su nasmijano pozirale pred objektivom odjevene u tople zimske kombinacije, dok je jedna ljepotica svoj outfit dodatno začinila odvažnim šeširom.

Inače, Markov sinoćnji nastup u Splitu ujedno je i jedan od povratničkih nastupa nakon što je neko vrijeme proveo u Italiji gdje je nastupao kao ulični svirač.