KRALJICA LETIZIA /

Godinama je zovu modnom ikonom, ali zbog kilaže i mršavosti često je na meti kritika

Godinama je zovu modnom ikonom, ali zbog kilaže i mršavosti često je na meti kritika
Foto: Acero/alterphotos/abaca/abaca Press/profimedia
Letizia je rođena 15. rujna 1972. godine u Oviedu, u obitelji srednje klase koja je cijenila obrazovanje i rad.
Kraljica Letizia od Španjolske (53), rođena Letizia Ortiz Rocasolano, postala je kraljica 2004. godine udajom za tadašnjeg prijestolonasljednika, Felipea VI. Njezina transformacija iz novinarke u članicu kraljevske obitelji bila je neočekivana, ali iznimno uspješna. Letizia je poznata po svom profesionalizmu, diskreciji i angažmanu na važnim društvenim pitanjima poput obrazovanja, zdravlja i ljudskih prava. Unatoč kraljevskom statusu, zadržala je prizemnost i bliskost s narodom, a njezin rad na promicanju kulture i obrazovanja ostavio je dubok trag u španjolskoj monarhiji.

Kraljica Letizia je također prepoznatljiva po svom besprijekornom stilu. Njezin modni odabir uvijek odražava sofisticiranost i eleganciju, a njezina sposobnost da kombinira visoku modu s pristupačnim brendovima osvojila je srca mnogih obožavatelja. Bez obzira na događanje, Letizia uvijek bira odjeću koja naglašava njezinu osobnost i ozbiljnost njezine uloge. Njezin utjecaj u modnom svijetu, ali i na političkom i društvenom planu, čini je jednom od najutjecajnijih i najcjenjenijih monarha današnjice. No, vrlo često na udaru je kritika zbog pretjrane mršavosti, odnosno, po mnogima, i anoreksije. 

29.12.2025.
14:43
Hot.hr
Gonzalez Oscar/alamy/profimedia
Kraljica LetiziaFelipe Vi
