Ovaj model mijenja sve što znamo o električnim autima: 'Početak nečeg potpuno drugačijeg...'

BMW otvara novo poglavlje u svojoj bogatoj povijesti, a prvi glasnik te budućnosti je potpuno novi, električni iX3. Ovo nije samo nasljednik prethodnog modela ili još jedan dodatak u rastućem segmentu električnih SUV vozila.

Novi iX3 prvi je automobil izgrađen na revolucionarnoj platformi 'Neue Klasse' (Nova klasa), koja predstavlja temeljitu promjenu u filozofiji, dizajnu i tehnologiji bavarskog proizvođača.

Kako navode u BMW-u, zaboravite sve što ste mislili da znate o električnim BMW-ima, ovo je početak nečeg potpuno drugačijeg.

Početak nove ere zvane 'Neue Klasse'

Za razliku od svog prethodnika koji je dijelio platformu s benzinskim modelom X3, novi iX3 je od temelja osmišljen kao isključivo električno vozilo.

To mu omogućuje da u potpunosti iskoristi prednosti nove 800-voltne arhitekture, koja donosi dramatična poboljšanja u pogledu punjenja, performansi i učinkovitosti.

Proizvodnja će se odvijati u novoj, naprednoj tvornici u mađarskom Debrecenu, koja je projektirana da radi bez upotrebe fosilnih goriva, čime se ugljični otisak vozila smanjuje za više od trideset posto u usporedbi s prijašnjim modelima. Prve isporuke na europsko tržište očekuju se u proljeće 2026. godine.

Dizajn i unutrašnjost: Pogled u budućnost

Ulaskom u kabinu iX3 postaje jasno da se radi o potpunoj revoluciji. Centralno mjesto zauzima inovativni sustav Panoramic iDrive, koji projicira ključne informacije na crnu traku duž cijelog donjeg dijela vjetrobranskog stakla. Vozač tako ima sve bitne podatke, od brzine do navigacije, izravno u svom vidnom polju, bez potrebe za spuštanjem pogleda. Pored toga, tu je i neobično oblikovani, šesterokutni središnji zaslon od 17.9 inča, koji je iznimno responzivan i pregledan.

Unutrašnjost odiše minimalističkom elegancijom i osjećajem prostranosti. Kvaliteta materijala je na zavidnoj razini, osjetno viša nego kod benzinskog pandana, te se može mjeriti s najboljima u klasi. Praktičnost nije zanemarena; prtljažnik nudi izdašnih 520 litara, dok na stražnjoj klupi ima dovoljno mjesta i za visoke putnike, što iX3 čini svestranim obiteljskim automobilom.

Srce i duša: Tehnologija koja oduševljava

Tehnološki, iX3 postavlja nove standarde, ne samo za BMW, već i za cijelu industriju. Srce sustava čine četiri "supermozga", odnosno iznimno brza procesora koja upravljaju svim funkcijama vozila.

Jedan od najimpresivnijih aspekata novog iX3 je njegova baterija i brzina punjenja. S iskoristivim kapacitetom od oko 108 kWh, ciljani doseg prema WLTP standardu iznosi do 800 kilometara, dok realni testovi sugeriraju impresivnih 500 do 600 kilometara s jednim punjenjem. No, prava zvijezda je mogućnost punjenja snagom do 400 kW.

To u praksi znači da se baterija od deset do osamdeset posto može napuniti za samo 21 minutu, a za svega deset minuta na punjaču moguće je dobiti gotovo tristo kilometara dosega. Automobil također podržava i dvosmjerno punjenje, što omogućuje napajanje kućanskih aparata ili čak cijelog doma.

'Heart of Joy': Tajna BMW-ove agilnosti

Dok su brojke o punjenju i dosegu impresivne, ono što iX3 čini pravim BMW-om jest osjećaj u vožnji. Unatoč masi od preko dvije tone, automobil se na cesti ponaša iznenađujuće lagano i agilno. Tajna se krije u jednom od četiri procesora, nazvanom "Heart of Joy" (Srce užitka).

Ovaj sustav u stvarnom vremenu integrira i upravlja radom oba motora, pogonom na sve kotače, regenerativnim kočenjem i kontrolom stabilnosti. Rezultat je munjevita reakcija na komande vozača i osjećaj potpune povezanosti s vozilom, što je karakteristika po kojoj je BMW poznat.

Ovdje spomenimo samo kako novi iX3 ima 469 konjskih snaga i 645 Nm okretnog momenta što mu je dovoljno da od 0 do 100 km/h potegne taza 4,9 sekundi. Maksimalna brzina mu je ograničena na 210 kilometara na sat.

Iskustvo u vožnji: Zaboravite da vozite teški SUV

Na cesti, iX3 nadmašuje sva očekivanja. U gradu je udoban i s lakoćom upija neravnine, dok je na autocesti gotovo sablasno tih zahvaljujući aktivnom poništavanju buke. No, tek na zavojitoj cesti pokazuje svoje pravo lice. Upravljač je precizan i pruža odličan osjećaj, naginjanje karoserije je minimalno, a automobil s nevjerojatnom lakoćom mijenja smjer, dajući vozaču samopouzdanje i istinski užitak.

Sustavi za pomoć u vožnji suptilno surađuju s vozačem, bez naglih i iritantnih intervencija koje su česte kod konkurencije.

S početnom cijenom od oko 68.900 eura za model iX3 50 xDrive, BMW ne samo da nudi tehnološki napredan električni automobil, već i vozilo koje je iznimno ugodno, intuitivno i zabavno za vožnju. Ako je iX3 pokazatelj onoga što donosi "Neue Klasse", budućnost bavarskog proizvođača izgleda svjetlije no ikad. Ovo je automobil koji uspješno pomiruje nasljeđe užitka u vožnji s električnom budućnošću.

Što kažu oni koji su ga isprobali?

Evo što o novom modelu navodi poznati auto novinar Francisco Valle nakon opsežnog testiranja za motor.es: 'Siguran sam da njegova najveća snaga ne leži u specifičnom dometu ili beskrajnom popisu tehnologije, već u načinu na koji se vozi. Na papiru je to velik i težak električni SUV, ali iznenađujuće okretan, stabilan i smiren za volanom. Upravljanje, kočenje i način na koji automobil prolazi kroz zavoje pružaju osjećaje koje trenutno malo električnih SUV-ova može ponuditi. BMW je ovdje odradio vrlo temeljit posao i po prvi put električno vozilo ove marke zaista se osjeća kao BMW'.

Međutim, Valle navodi kako novi iX3 nije automobil za svakoga. "Njegova početna cijena jasno ga stavlja iznad mnogih konkurenata i čini ga relevantnim samo za vrlo specifičnu vrstu kupca. Ako vam je prioritet plaćanje apsolutnog minimuma za električni SUV ili ako jednostavno tražite udoban automobil za putovanje od točke A do točke B bez brige o tome što se događa između, vjerojatno nećete dobiti maksimum od onoga što nudi u usporedbi s jeftinijim alternativama. Nije najpristupačniji ili najracionalniji u čisto ekonomskom smislu, ali je jedno od najzadovoljavajućih električnih vozila za vožnju u svom segmentu. A to danas nije mali podvig", zaključuje Valle.

