Snježni div iz Banovaca: Snjegović od sedam i pol metara postao atrakcija i simbol zajedništva

Mještani Banovaca, malog sela nadomak Slavonskog Broda, odlučili su snježni dar prirode pretvoriti u nešto nesvakidašnje. Zasukavši rukave i udruživši snage – od najmlađih do najstarijih – podigli su gorostasnog snjegovića visokog impresivnih sedam i pol metara. U samo jednoj noći snježni div postao je glavna atrakcija mjesta i vidljivi simbol zajedništva.

Iako Hrvatska pamti i više snjegoviće, poput onog gotovo jedanaest metara visokog u Poljanima, banovački za mještane ima posebnu težinu. On nije tek oblikovana hrpa snijega, već svojevrsni spomenik slozi, dobroj volji i snazi male zajednice. Snježni div još će danima mamiti osmijehe prolaznika, sve dok ga toplije sunčeve zrake ne pretvore u uspomenu.