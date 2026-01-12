Španjolci ogorčeni: Ružna gesta Realovaca nakon poraza, sve je predvodio Mbappé

Barcelona je u dramatičnom finalu španjolskog Superkupa u Saudijskoj Arabiji svladala Real Madrid rezultatom 3:2 i tako osvojila prvi trofej sezone. Ipak, fantastičnu utakmicu punu preokreta i sjajnih poteza zasjenio je kontroverzan potez Realovih igrača, predvođenih Kylianom Mbappéom, koji su odbili napraviti tradicionalni špalir za pobjednike i čestitati svojim najvećim rivalima.

Nakon što je sudac odsvirao kraj utakmice, igrači Barcelone priredili su špalir i pljeskom ispratili nogometaše Reala dok su išli po svoje srebrne medalje. Bio je to uobičajen znak poštovanja prema poraženom protivniku. Međutim, kada je došao trenutak da Real uzvrati gestu i oda počast prvacima, dogodio se trenutak koji je izazvao lavinu negativnih komentara.

Prema izvještajima španjolskih medija i snimkama koje su se munjevito proširile internetom, glavnu ulogu u izbjegavanju špalira imao je Kylian Mbappé. Francuski napadač, vidno frustriran trećim uzastopnim porazom u finalima od Barcelone, gestama je pozivao svoje suigrače da se povuku s terena i ne sudjeluju u ceremoniji. Kamere su zabilježile i trenutak u kojem Marco Asensio pokušava organizirati suigrače, no Mbappé ga u tome prekida. Potez je naišao na osudu navijača i medija, koji su ga prozvali "ružnom gestom" i potezom bez stila, nedostojnim kluba poput Real Madrida.

Kylian Mbappé stopping his teammates from giving Barcelona the Champions Guard of Honor. He moved them away.



Mbappé je u finale ušao kao zamjena u drugom poluvremenu nakon što se oporavio od ozljede koljena, ali nije uspio napraviti značajniji utjecaj na igru. Njegova nervoza kulminirala je nakon utakmice, a ovaj potez samo je produbio osjećaj gorčine nakon novog neuspjeha protiv katalonskog diva.

Spektakl od pet golova

Samo finale bilo je pravi spektakl i istinska reklama za nogomet. Barcelona je povela u 36. minuti preko Raphinhe, no Real se brzo vratio sjajnim solo prodorom i golom Viniciusa Juniora. Robert Lewandowski ponovno je donio prednost Kataloncima, da bi u ludoj sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena Gonzalo Garcia izjednačio na 2:2.

Čovjek odluke bio je sjajni Raphinha, koji je svojim drugim golom na utakmici, petnaestak minuta prije kraja, donio pobjedu Barceloni. Njegov udarac s ruba kaznenog prostora zakačio je jednog od braniča Reala, promijenio smjer i prevario Thibauta Courtoisa za konačnih 3:2. Barcelona je do kraja utakmice ostala s igračem manje nakon što je Frenkie de Jong dobio crveni karton zbog prekršaja upravo nad Mbappéom, ali uspjela je izdržati pritisak i sačuvati vodstvo.

Nakon poraza, trener Real Madrida Xabi Alonso pokušao je umanjiti njegov značaj, izjavivši kako je Superkup "najmanje važno natjecanje" te da se momčad mora što prije okrenuti budućim izazovima. Ipak, gorak okus ostaje, ne samo zbog trećeg uzastopnog poraza u finalima od Barcelone, već i zbog nesportskog poteza koji je bacio mrlju na inače sjajnu nogometnu predstavu.