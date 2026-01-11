Luka Modrić ostao neprikosnoveni kralj najtrofejnijeg kluba na svijetu
Barceloni je to 16. naslov pobjednika Superkupa, dok je Real ostao na 13 trofeja
Barcelona je osvojila španjolski Superkup pobjedom protiv Real Madrida 3:2 u finalu igranom u saudijskom gradu Jeddah.
Barca je povela u 36. minuti golom Raphinhe, izjednačio je Vinicius u drugoj minuti nadoknade, no Barcu je dvije minute kasnije do nove prednosti doveo Robert Lewandowski. Na odmor se ipak otišlo rezultatom 2-2 jer je u šestoj minuti nadoknade Gonzalo Garcia zabio za 2-2. Raphinha je u 73. minuti svojim drugim golom na utakmici i treći put doveo Katalonce do prednosti.
Barceloni je to 16. naslov pobjednika Superkupa, dok je Real ostao na 13 trofeja. Bila je to i Barcina peta pobjeda protiv Reala u posljednjih šest utakmica, te ukupno 105. pobjeda u najvećem derbiju španjolskog nogometa, Real ima pobjedu više, a 52 susreta su završila bez pobjednika.
Barca je pobjedom nad Realom uzela priliku Daniju Carvajalu da osvoji 28. trofej čime bi se izjednačio s Lukom Modrićem na vrhu liste najtrofejnijih igra. Ostao je Dani dakle za jedan trofej kratak, točnije jedan naslov pobjednika Svjetskog klupskog prvenstva.
Podsjetimo, Luka Modrić osvojio je povijesnih 28 trofeja s Real Madridom, što ga čini najtrofejnijim igračem kluba, uključujući šest Ligi prvaka, šest Svjetskih klupskih prvenstava, četiri La Lige, pet UEFA Superkupova, pet Španjolskih Superkupova i dva trofeja Copa del Reyja, učvrstivši svoj legendarni status.
