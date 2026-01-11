Luka Modrić ostao neprikosnoveni kralj najtrofejnijeg kluba na svijetu

Barcelona je osvojila španjolski Superkup pobjedom protiv Real Madrida 3:2 u finalu igranom u saudijskom gradu Jeddah.

Barca je povela u 36. minuti golom Raphinhe, izjednačio je Vinicius u drugoj minuti nadoknade, no Barcu je dvije minute kasnije do nove prednosti doveo Robert Lewandowski. Na odmor se ipak otišlo rezultatom 2-2 jer je u šestoj minuti nadoknade Gonzalo Garcia zabio za 2-2. Raphinha je u 73. minuti svojim drugim golom na utakmici i treći put doveo Katalonce do prednosti.

Barceloni je to 16. naslov pobjednika Superkupa, dok je Real ostao na 13 trofeja. Bila je to i Barcina peta pobjeda protiv Reala u posljednjih šest utakmica, te ukupno 105. pobjeda u najvećem derbiju španjolskog nogometa, Real ima pobjedu više, a 52 susreta su završila bez pobjednika.

Barca je pobjedom nad Realom uzela priliku Daniju Carvajalu da osvoji 28. trofej čime bi se izjednačio s Lukom Modrićem na vrhu liste najtrofejnijih igra. Ostao je Dani dakle za jedan trofej kratak, točnije jedan naslov pobjednika Svjetskog klupskog prvenstva.

Podsjetimo, Luka Modrić osvojio je povijesnih 28 trofeja s Real Madridom, što ga čini najtrofejnijim igračem kluba, uključujući šest Ligi prvaka, šest Svjetskih klupskih prvenstava, četiri La Lige, pet UEFA Superkupova, pet Španjolskih Superkupova i dva trofeja Copa del Reyja, učvrstivši svoj legendarni status.

