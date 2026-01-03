Talijani ga obožavaju: Modrićeva fanatična reakcija nakon pobjede je apsolutni hit

Milan nastavlja 'čupati' pobjede i voditi tešku borbu prema mogućem naslovu prvaka Italije. Motor i mozak momčadi je Luka Modrić koji je ponovno oduševio strasne Talijane.

Nakon što je Milan Rafaela Leãa u 50. minuti kod Cagliarija dobio 1:0 i zasjeo na vrh tablice, točnije nakon što je sudac Rosario Abisso označio kraj susreta nakon četiri minute nadoknade, kamere su fokus stavile na Modrića koji je euforično, sa stisnutim šakama i efektnim izrazom lica, proslavio važna tri boda oduševivši navijače. Hrvatskom je maestru u zagrljaj odmah priskočio i suigrač Matteo Gabbia.

Nakon toliko godina i toliko osvojenih trofeja Luka iznova pokazuje strast prema igri koja mu je dala sve u životu, a strast kod naših zapadnih susjeda će netko kao on vrlo lako 'zapaliti'.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Talijani su oduševljeni Lukinom reakcijom koja je izgledala, reći će neki, kao da mu je to prva pobjeda u karijeri.

Milan je ovom pobjedom stigao do 38 bodova, dva više od gradskog rivala Intera, koji ima utakmicu manje. Cagliari je, s druge strane, ostao na 18 bodova i trenutno se nalazi na 14. mjestu ljestvice Serie A.

POGLEDAJTE VIDEO: Tempo rukometaša je žestok: U Prelogu je krenula utrka za 20 mjesta za Malmo