FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUKA NAJVEĆI /

Talijani ga obožavaju: Modrićeva fanatična reakcija nakon pobjede je apsolutni hit

Talijani ga obožavaju: Modrićeva fanatična reakcija nakon pobjede je apsolutni hit
×
Foto: Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia

Nakon toliko godina i toliko osvojenih trofeja Luka iznova pokazuje strast prema igri koja mu je dala sve u životu

3.1.2026.
22:45
Sportski.net
Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Milan nastavlja 'čupati' pobjede i voditi tešku borbu prema mogućem naslovu prvaka Italije. Motor i mozak momčadi je Luka Modrić koji je ponovno oduševio strasne Talijane. 

Nakon što je Milan Rafaela Leãa u 50. minuti kod Cagliarija dobio 1:0 i zasjeo na vrh tablice, točnije nakon što je sudac Rosario Abisso označio kraj susreta nakon četiri minute nadoknade, kamere su fokus stavile na Modrića koji je euforično, sa stisnutim šakama i efektnim izrazom lica, proslavio važna tri boda oduševivši navijače. Hrvatskom je maestru u zagrljaj odmah priskočio i suigrač Matteo Gabbia

Nakon toliko godina i toliko osvojenih trofeja Luka iznova pokazuje strast prema igri koja mu je dala sve u životu, a strast kod naših zapadnih susjeda će netko kao on vrlo lako 'zapaliti'. 

Talijani su oduševljeni Lukinom reakcijom koja je izgledala, reći će neki, kao da mu je to prva pobjeda u karijeri. 

@acmilan 3 punti ❤️🖤 #acmilan #modric #Seriea #CagliariMilan ♬ dźwięk oryginalny - choir_pm_szczecin

Milan je ovom pobjedom stigao do 38 bodova, dva više od gradskog rivala Intera, koji ima utakmicu manje. Cagliari je, s druge strane, ostao na 18 bodova i trenutno se nalazi na 14. mjestu ljestvice Serie A

POGLEDAJTE VIDEO: Tempo rukometaša je žestok: U Prelogu je krenula utrka za 20 mjesta za Malmo

Luka ModrićSerie AAc Milan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LUKA NAJVEĆI /
Talijani ga obožavaju: Modrićeva fanatična reakcija nakon pobjede je apsolutni hit