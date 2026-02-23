FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV ŠOK /

Novi udarac za Plave! Jedan od najboljih igrača otpao za Genk: Nikome nije rekao da ima problem

Novi udarac za Plave! Jedan od najboljih igrača otpao za Genk: Nikome nije rekao da ima problem
×
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dok će neki igrači na najmanju bol odmah reagirati i staviti zdravlje ispred igranja, on je odlučio krenuti drugim putem

23.2.2026.
17:21
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je u prvoj utakmici play-offa Europske lige izgubio od Genka 3:1 na Maksimiru, a uoči uzvrata u Belgiji situacija s kadrom Plavih nije najbolja. 

Bez Ismaela Bennacera, ali i Diona Drene Belje, Dinamo je itekako oslabljen, a sada se tom popisu priključio još jedan igrač. Kako pišu Sportske novosti, za uzvrat s Belgijcima neće konkurirati Arber Hoxha

Krilo Dinama ima problema s leđima o kojima nije rekao nikome u klubu. Zatajio je to i od trenera Marija Kovačevića, a sve u nadi kako će stisnuti zube, a bol će do same utakmice popustiti. Dok će neki igrači na najmanju bol odmah reagirati i staviti zdravlje ispred igranja, Hoxha je odlučio krenuti drugim putem. 

Vidjet ćemo koga će Kovačević gurnuti na lijevo krilo, opcija je Gabriel Vidović, koji je zabio protiv Istre, ali i Cardoso Varela, koji je protiv Belgijanaca ušao upravo na Hoxhino mjesto dvadesetak minuta prije kraja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Počela nova sezona Superbke Svjetskog prvenstva, evo kako je izgledala prva utrka

DinamoArber Hoxha
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx