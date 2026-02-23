Novi udarac za Plave! Jedan od najboljih igrača otpao za Genk: Nikome nije rekao da ima problem

Dinamo je u prvoj utakmici play-offa Europske lige izgubio od Genka 3:1 na Maksimiru, a uoči uzvrata u Belgiji situacija s kadrom Plavih nije najbolja.

Bez Ismaela Bennacera, ali i Diona Drene Belje, Dinamo je itekako oslabljen, a sada se tom popisu priključio još jedan igrač. Kako pišu Sportske novosti, za uzvrat s Belgijcima neće konkurirati Arber Hoxha.

Krilo Dinama ima problema s leđima o kojima nije rekao nikome u klubu. Zatajio je to i od trenera Marija Kovačevića, a sve u nadi kako će stisnuti zube, a bol će do same utakmice popustiti. Dok će neki igrači na najmanju bol odmah reagirati i staviti zdravlje ispred igranja, Hoxha je odlučio krenuti drugim putem.

Vidjet ćemo koga će Kovačević gurnuti na lijevo krilo, opcija je Gabriel Vidović, koji je zabio protiv Istre, ali i Cardoso Varela, koji je protiv Belgijanaca ušao upravo na Hoxhino mjesto dvadesetak minuta prije kraja.

