Trump im ukrao predsjednika: Sada na ulicama slave veliku pobjedu protiv Amerikanca

prvaci svijeta /

Venezuela je u finalu svjetskog prvenstva u baseballu pobijedila s 3-2 reprezentaciju SAD-a, dva i pol mjeseca nakon američkih napada na tu zemlju i otmice predsjednika Nicolasa Madura.

Uslijed te pobjede deseci tisuća stanovnika Caracasa izašli su na ulice glavnog grada. Usklik oduševljenja prolomio se ulicama gdje su bili postavljeni veliki ekrani za zajedničko gledanje prijenosa iz američkog grada Miamija.