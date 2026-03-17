Predsjednik hrvatskog sabora uputio poruku obitelji Šimenc nakon saznjanja o smrti oca Zlatka

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u utorak sućut obitelji Šimenc u povodu smrti legendarnog hrvatskog sportaša Zlatka Šimenca

."S dubokom tugom primio sam vijest o odlasku Zlatka Šimenca, istinske hrvatske sportske legende i istaknutog sveučilišnog profesora.

Svojim osobitim sportskim talentom i predanošću, Zlatko Šimenc ostavio je neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog sporta. Osvajač je srebrne olimpijske medalje u vaterpolu i višestruki europski klupski prvak sa zagrebačkom Mladosti. No, činjenica da je uz izuzetne uspjehe u vaterpolu ostvario i zavidne rukometne rezultate, te dosegnuo status državnoga reprezentativca u oba sporta, svjedoči kako je gospodin Šimenc uistinu bio nevjerojatan primjer sportske izvrsnosti", stoji u Jandrokovićevoj poruci sućuti upućenoj obitelji Šimenc.

"Nakon izvanredne sportske karijere svoj je život posvetio obrazovanju, kao profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, u potpunosti posvećen prenošenju znanja novim generacijama. Svi koji su poznavali Zlatka Šimenca mogu posvjedočiti kako je bio zaista izniman čovjek. Sjećajući se s posebnim uvažavanjem njegovih ljudskih vrlina, te sportskih i akademskih ostvarenja, još jednom izražavam iskrenu sućut vama, poštovana obitelji, kao i svim njegovim prijateljima", dodaje Jandroković.

Zlatko Šimenc preminuo je u noći s ponedjeljka na utorak u 88. godini života, objavili su u utorak hrvatski mediji. Šimenc je upisao 101 nastup za jugoslavensku vaterpolsku i 25 nastupa za jugoslavensku rukometnu reprezentaciju. Bio je član vaterpolske ekipe koja je na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine osvojila srebrnu medalju, a osvojio je i dva srebra na Svjetskim prvenstvima 1958. i 1962. te broncu 1966. godine. Na rukometnim SP-ima igrao je 1958. i 1961. godine.

