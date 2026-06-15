Modrić privukao pažnju na treningu u SAD-u: Svi gledali u jedan detalj

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VRUĆI UVJETI /

U Alexandriji posljednjih dana vladaju izrazito visoke temperature koje redovito prelaze 30 stupnjeva Celzija, a kratkotrajno olakšanje donose tek večernji pljuskovi.

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je novi trening u SAD-u, prilagođavajući se zahtjevnim vremenskim uvjetima i promjeni vremenske zone. Stožer je zbog vrućine pomaknuo termine rada, pa “Vatreni” sada treniraju u poslijepodnevnim satima, dok su ranije birali kasne večernje termine.

Na treningu se posebno istaknuo Luka Modrić koji je vježbao bez maske, dok se momčad postupno aklimatizira na uvjete uoči nastavka priprema. Dosad ih je, srećom, pratilo stabilno vrijeme bez većih vremenskih poremećaja.