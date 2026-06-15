Janko otkrio kakav je John Malkovich kad se ugase kamere: 'Potpuno me iznenadio'

'JEDAN OD IDOLA' /

Hrvatski glumac Janko Popović Volarić jedan je od protagonista novog promotivnog spota Hrvatske turističke zajednice u kojem glavnu ulogu ima holivudska zvijezda John Malkovich. U razgovoru za RTL otkrio je kakav je poznati glumac iza kamera, koliko nalikuje liku koji tumači u spotu i kakvo mu je bilo iskustvo raditi s jednim od svojih idola.

Na pitanje je li Malkovich doista toliko mrzovoljan koliko djeluje u promotivnom videu, Popović Volarić kaže da je stvarnost ipak nešto drukčija.

"Strašno je simpatičan, ali ima taj jedan sarkazam koji se prepoznaje još od prije, dok smo ga gledali na ekranu. I sada, kad sam ga upoznao, vidi se da ga jako čuva i pokazuje samo u nekom širem krugu ljudi. Ali jedan na jedan strašno je mio i drag", rekao je.

Dodaje kako je Malkovich u stvarnom životu ipak nešto blaži nego što se čini u spotu.

"Malo je mekši nego što se čini u spotu, ali kroz njegove uloge uvijek se iščitavaju velika inteligencija, sarkazam i ironija prema ljudima koji mu idu na živce. Upravo su to iskoristili za ovaj spot", smatra hrvatski glumac.

Posebnu anegdotu sa snimanja ne izdvaja jer, kaže, cijelo iskustvo za njega predstavlja jednu veliku uspomenu.

"On mi je jedan od idola i stvarno je velika stvar upoznati svog idola, a pritom se ne razočarati. Proputovali smo cijelu Hrvatsku, po kiši i po suncu, šetali i pričali. Sve skupa jedno je veliko uzbudljivo iskustvo za mene i veliki izazov", ispričao je.

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