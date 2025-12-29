2025. godina obilježena baby boomom: Tko su poznati roditelji koji su ove godine dočekali prinovu?

2025. godina donijela je mnogo radosnih trenutaka za poznate hrvatske zvijezde, jer su brojni parovi ove godine dočekali nove članove obitelji. Od glumaca i pjevača do sportaša, prinove su postale središnji trenutak u životima ovih javnih osoba. U nastavku donosimo pregled najradosnijih trenutaka koji su obilježili ovu godinu.

Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen

Hrvatski glumac Janko Popović Volarić (45) i njegova supruga, glazbenica i producentica Lovorka Sršen (38), pozdravili su djevojčicu krajem 2025. godine, čime su ostvarili dugo očekivanu obiteljsku radost. Janko je s radošću podijelio kako je jako želio drugo dijete, te je svaki ultrazvuk bio emotivan trenutak za njega. "David sada dobiva mlađu sestru, velika želja mi je ispunjena", rekao je Janko. Par se, nakon četiri godine veze, povukao iz javnosti i sada uživa u mirnom obiteljskom životu, daleko od medijskih reflektora.

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

Tara Rosandić i Luka Tralić Shot

Poznata glumica Tara Rosandić (37) i glazbenik Luka Tralić Shot (47), frontmen grupe Elemental, dočekali su svoje prvo dijete, djevojčicu Lisu. Tara, koja je poznata po tome što svoj privatni život uspješno skriva od javnosti, vijest o dolasku Lise podijelila je na Instagramu, uz emotivnu poruku. "Lisa nam je morala doći ranije. Naša borkinja raste, mi čekamo da nam smije kući. Hvala prijateljima na potpori i hvala što poštujete naš fokus isključivo na nju", napisala je Tara, uz fotografiju nožice djevojčice. Glumica je također iznenadila svoje pratitelje na kraju uskrsnog vikenda kada je objavila fotografiju na kojoj pozira s trudničkim trbuhom, otkrivajući svima radosnu vijest. "Ovog puta nije od francuske…!", duhovito je aludirala.

Natali Dizdar i William Perge

Popularna hrvatska pjevačica Natali Dizdar (40) i njezin dugogodišnji partner, Francuz William Perge, postali su roditelji svoje kćeri Lole početkom 2025. godine. Natali je svoju trudnoću najavila krajem 2024., a tijekom nje je nastupala i proslavila dva desetljeća karijere.

Helena i Dominik Livaković

Supruga hrvatskog nogometnog reprezentativnog vratara Dominika Livakovića (30), Helena Livaković (30), rodila je njihovo drugo dijete - kćer Kaju, u listopadu 2025. Par je vijest podijelio fotografijama na društvenim mrežama, prikazujući sretnu obitelj uz prvorođenog sina Joakima. Helena i Dominik svoj privatni život uglavnom čuvaju od javnosti, pa je i ova trudnoća do posljednjeg trenutka bila iznenađenje za njihove pratitelje.

Josip Juranović i supruga Lana

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Juranović (30) i njegova supruga Lana dočekali su svoju prvu zajedničku prinovu krajem svibnja 2025. godine, a vijest su mjesecima držali u privatnosti prije nego su je objavili javno. Par je na Instagramu podijelio emotivne fotografije s bebom povodom Josipova 30. rođendana, a nogometaš je potvrdio da su dobili djevojčicu i da su presretni te da je porod protekao odlično. Juranović i Lana svoju su ljubav započeli 2019. u Splitu, a vjenčali su se 2023. godine civilno, a godinu kasnije i crkveno, prije nego što su postali roditelji.

Valentina (Tina) Walme i Marko Petrić

Plesačica i koreografkinja Valentina “Tina” Walme Petrić (33) i glumac Marko Petrić (37) postali su roditelji djevojčice Lily u listopadu 2025. Par je vijest objavio na Instagramu, gdje su podijelili prve slike i ime svoje kćeri, nakon što su ranije tijekom godine objavili da čekaju prinovu.

Mirna Mihelčić

Glumica Mirna Mihelčić (29), poznata po ulozi u seriji Kumovi, postala je majka u ožujku 2025. rodila je djevojčicu Zora, vijest koju je objavio lokalni medij uz napomenu da je njezina trudnoća bila relativno privatna dok se nije dogodio porod.