Pobuna u hrvatskom gradu zbog skupocjenog megaprojekta: 'Ljudi nikome ne vjeruju

Na gotovo 130 hektara trebalo bi niknuti glavno postrojenje megafarme. Planirana je proizvodnja 150 tisuća tona piletine na godinu. Ali brojni Siščani još jednom glasno i jasno su rekli NE na tribini održanoj na tu temu.

"Siščani u ovom trenutku ne vjeruju nikom. Problem je što u ovu županiju dolazi skladište nuklearnog otpada, prerađuje se troska, prave se spalionice otpada. Sada dolazi investitor s nekim mega mega mega projektom, nama to ne treba", rekao je Željko Rodić, predstavnik inicijative Siščani ne žele biti Smetlišćani!

Farme su planirane na četiri lokacije uz Sisak, u Velikoj Ludini, Sunji i Lekeniku. Da takva farma ne treba ni Velikoj Ludini, poručuju njezini stanovnici. Peticiju je potpisalo 1100 stanovnika, od 1800.

"Oni nama hoće napraviti još 96 pilićnjaka. Treba naglasiti da se to ne slaže s prostornim planom", kaže Dubravka Hrvoj, članica građanske inicijative Općine Velika Ludina.

Vlajčić podržao građane

Tribina o peradarskom projektu ukrajinskih investitora organizirana je na inicijativu ministra poljoprivrede Davida Vlajčića.

"Uloga ministarstva je rast i jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje i svaka investicija koja doprinosi tom cilju je dobrodošla. Ali pod uvjetom da se ne narušavaju stabilnost peradarskog sektora i život lokalne zajednice", rekao je Vlajčić.

Građani ne žele raditi na tim farmama

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 608 milijuna eura.

"Ne znam zašto se to zove megaprojekt, znam da samo to slušate, ali to je potpuno krivo. Ovaj projekt je po proizvodnji kao jedna i pol Vindija. Prema tome, mi ne vidimo gdje je tu taj silni megaprojekt. Ono što ćemo mi proizvoditi, planiramo 85 posto prodati na domaćem tržištu, a ostalo bismo ostavili za domaće tržište", rekla je Suzana Udoić Vujetić, predstavnica investitora.

Investitor tvrdi da će otvoriti tri tisuće radnih mjesta, ali građanima, čini se, to nije najvažnije.

"Tu nema kvalitetnih radnih mjesta, ne vjerujem da će bilo tko u Sunji htjeti prihvatiti to radno mjesto, kao ni u županiji. To je odlazak stanovništva, to nije razvoj, takve su farme primitivne, to nije industrija, to nije razvoj", rekao je Damir Rossini, predstavnik građanske Inicijative Sunja.

Projektu se protivi i gradonačelnik

"Ovaj projekt nije usklađeni s prostorno planskom dokumentacijom, niti na današnji dan može dobiti građevinsku dozvolu za realizaciju tog projekta", rekao je Domagoj Orlić.

Investitor građanima poručuje kako projekt nije ekološka bomba, jer je sve projektirano u skladu sa strogim ekološkim standardima. No evo što kažu u Ministarstvu zaštite okoliša.

"Koliko je meni tu poznato, tu nije završen postupak procjene utjecaja na okoliš. Prema informacijama iz različitih uprava koje sam skupila, potencijalno je riječ o mogućih 18 projekata, no za njih 10 još nije započet postupak procjene utjecaja na okoliš", rekla je Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Građanske inicijative još jedan prosvjed najavljuju za subotu u Zagrebu.