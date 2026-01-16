Ljudi u gas maskama stigli pred Ministarstvo u Zagrebu: 'Planiraju ih pretvoriti u klaonicu'

Zelena akcija, Prijatelji životinja i četiri građanske inicijative s područja Sisačko-moslavačke županije u petak ujutro ispred Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije organizirali su prosvjed protiv mega klaonice peradi u Sisku.

Pred zgradom se okupilo dvadesetak ljudi. Brojni su ponijeli poruke na transparentima, a neki su čak na glavu stavili i gas maske.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Foto: Matija Habljak/pixsell

"Ne... pilićarskoj eko bombi", "Nitko ne želi živjeti u smradu i zagađenju", "Mega klaonica može uništiti opstanak stanovništva", "Sisačko-moslavačka županije ne želi postati Mordor", "Zastrašujuća količina otpadnih voda dnevno", stajalo je na natpisima.

'Županiju planiraju pretvoriti u klaonicu i farmu pilića'

Medijima je izjavu dala Jasna Šumanovac iz Zelene akcije: "Ovdje smo da objasnimo što se planira za Sisačko-moslavačku županiju. Naime, dva privatna investitora uz pomoć resornog Ministarstva zaštite okoliša planiraju županiju pretvoriti u klaonicu i farmu piliću. Tvrtka Premium Chicken Company i MHP grupa na području županije planiraju minimalno 18 projekata ogromnih klaonica i ogromnih farmi pilića. Radi se o desecima i desecima milijuna pilića godišnje", navela je Jasna Šumanovac iz Zelene Akcije.

Foto: Matija Habljak/pixsell

"U tijeku su postupci procjene utjecaja na okoliš za nekoliko postrojenja, a mi smo do Ministarstva došli da zatražimo obustavu tih projekata i donošenje rješenja prema kojima takvi projekti i zahvati nisu prihvatljivi za okoliš. Javne rasprave koje se provode vezano uz te projekte zapravo su ispunjavanje puke formalnosti jer se građanima i lokalnim zajednicama ne daju odgovori na primjedbe i pitanja. Zato tražimo konkretne odgovore jer se ne zna točno o kolikim se kapacitetima radi", dodaje Šumanovac.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Foto: Matija Habljak/pixsell

Podsjetimo, građani Sisačko-moslavačke županije protiv megaprojekta ukrajinskih investitora koji na tom području žele graditi klaonice, farme pilića i tvornice za preradu peradi, prosvjedovali su i u Sisku u svibnju prošle godine. Skupilo se oko 700 ljudi koji su uzvikivali "Nećemo piliće" i "Nećemo smeće u naš grad".

