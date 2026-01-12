Baby boom u Hrvatskoj, ekskluzivno donosimo podatke: Ovi gradovi su rekorderi

Sjajne vijesti iz naših rodilišta! U njih gotovo 60 posto prošle je godine rođeno više beba nego 2024. Pokazuju to podaci koje je RTL Danas dobio u 27 od ukupno 30 rodilišta u zemlji.

Najveći rast bilježe Zabok, Zagreb i Sisak, dok je najveći pad broja novorođenih beba u Našicama, Splitu i Bjelovaru.

Tko su rekorderi?

Zabok ruši rekorde - rodilište su s najvećim rastom broja novorođenih u Hrvatskoj. Lani je ondje stiglo čak 138 beba više nego 2024.

Rajko Fureš, pročelnik Službe za ginekologiju u OB Zabok: "Onaj najbitniji naglasak je na komunikaciji, odnosu prema rodiljama, partnerskom ophođenju koje i rezultira povjerenjem što je ja mislim najvažnije i na tome ćemo ubuduće inzistirati."

Nakon Zaboka, najveći rast ima KBC Zagreb. Ondje se prošle godine rodilo čak 107 djece više nego 2024. U Sisku 97, Čakovcu 86 te Rijeci 78 beba više. Pozitivne brojke stižu i iz rodilišta u Osijeku, Vukovaru, Dubrovniku, na zagrebačkom Svetom Duhu i Virovitici.

No, 11 rodilišta u 2025. bilježi pad broja novorođenih. Najgore je u Našicama gdje je lani rođeno 90 beba manje. U Splitu 78, Bjelovaru 60, Zadru 54 i Varaždinu 50 manje. Negativne brojke imaju i Koprivnica, Pula, Pakrac, Nova Gradiška, Požega i Slavonski Brod.

Irina Kinčić, primalja KBC-a Sestre milosrdnice: "Našim trudnicama pokušavam svojom strpljivošću, empatičnošću dati sve od sebe da im porod bude ugodno iskustvo kao što bi prvo i sama željela da meni bude tako se trudim i njima."

Gdje je zabilježen pad broja novorođenih?

Ipak, gledaju li se ukupne brojke - u 27 od 30 rodilišta koja su nam dostavila podatke, lani je rođeno 711 beba više nego 2024. Razlika je vjerojatno i veća, ali podatke nam nisu poslali Vinkovci, Knin i Metković.

Demograf Stjepan Šterc odgovorio je na pitanje jesmo li zakasnili ili idemo u korak s vremenom.

"Malo kasnimo, malo kasnimo, možda čak 10-15 godina sasvim sigurno, ali konačno je sad sazrelo vrijeme i konačno je politika prihvatila da je to strateško pitanje budućnosti pa čak bi rekao i opstanka Hrvatske nego i ukupnog razvoja", rekao je.

Iako demografski izazovi i dalje ostaju, ovi podaci donose optimizam. Svaka novorođena beba potvrda je da se trendovi – uz prave mjere i dugoročnu strategiju – ipak mogu okrenuti.

