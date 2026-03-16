STRAVA NA 'OTOKU' /

Majka bacila bebu staru 18 dana kroz prozor: Optužena za ubojstvo

Majka bacila bebu staru 18 dana kroz prozor: Optužena za ubojstvo
Foto: Profimedia/Ilustracija

Majka optužena za ubojstvo nakon što je novorođenče poginulo pri padu sa zgrade u Londonu

16.3.2026.
8:03
Tajana Gvardiol
Neimenovana majka iz Velike Britanije optužena je za ubojstvo svoje kćeri u središtu Londona. Zahira Byjaouane (43) je bacila svoju 18 dana staru bebu kroz prozor. Policija je pozvana u Horseferry Road u Westminsteru rano u subotu ujutro nakon što je prijavljeno da je novorođenče palo s velike visine. Djevojčica je prevezena u bolnicu gdje je proglašena mrtvom, piše Sky News

Zahira Byjaouane (43) optužena je za ubojstvo i zadržana je u pritvoru, priopćila je Metropolitanska policija. U ponedjeljak će se pojaviti na Prekršajnom sudu u Westminsteru. Policijski kordon postavljen je u subotu, pokrivajući veći dio ulice Great Peter, odmah uz cestu Horseferry. Uklonjen je do nedjelje ujutro. Istragu vode detektivi iz Specijalističkog zapovjedništva za kriminal Metropolitanske policije.

Susjedi su na mjestu tragedije ostavili cvijeće i igračke. 

