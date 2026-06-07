Uznemirujuća snimka iz Senja prijavljena policiji! Vezali konja za auto i vukli ga cestom

Redakciji portala Lika Club je dostavljena uznemirujuća snimka na kojoj se vidi kako osobni automobil vuče konja cestom. Video je poslao čitatelj koji tvrdi da je slučaj odmah prijavljen policiji.

Prema informacijama kojima Lika Club raspolaže, snimka je navodno nastala u zaleđu Senja, no točna lokacija i okolnosti događaja zasad nisu službeno potvrđene.

Iz policije zasad nisu objavili službene informacije o slučaju niti je poznato jesu li poduzete konkretne mjere. Očekuje se da će više detalja biti poznato nakon provjere svih okolnosti, piše Lika Club.

Podsjetimo, javnost je nedavno šokirao slučaj iz Šibenika kada je snimljeno kako vozač automobilom vuče psa vezanog uz vozilo. Snimka se tada brzo proširila društvenim mrežama, a policija je pokrenula postupanje nakon zaprimljene prijave.

Ako se potvrdi autentičnost najnovije snimke, moglo bi se raditi o ozbiljnom kršenju propisa o zaštiti životinja, a ovisno o utvrđenim okolnostima i o mogućem kaznenom djelu.

Građani koji svjedoče sumnji na zlostavljanje životinja pozivaju se da događaj odmah prijave policiji te, ako to mogu učiniti sigurno, zabilježe fotografije ili videosnimke koje mogu pomoći u daljnjoj istrazi.