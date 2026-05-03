Vlasnik vezao psa za automobil i vukao ga po Šibeniku! 'Zašto nitko ne reagira?'

Na Facebook stranici "Šibenske šape" objavljena je uznemirujuća snimka na kojoj se vidi nesretan pas zavezan za stražnji dio plavog Citroena u vožnji. Pas se muči držati korak i spotiće se. U objavi stoji:

"Ovo je DNO DNA!

Vlasnik je došao po psa kojeg smo maloprije objavili. Tražimo od nadležnih da hitno reagiraju.Ovo je nedopustivo", piše. Naime, u objavi nekoliko sati ranije, netko je pronašao tog psa kako luta bivšim Negoševim trgom te ga u najboljoj namjeri vezao za ogradu kraj ulaza. Vidjevši objavu, vlasnik je pokupio psa i vezao ga za automobil.

"Upravo sad uslikan, s lancem omotanim oko grabulja luta bivšim Negoševim trgom. Vezala sam ga za ogradu pored prvog ulaza", stoji u toj ranijoj objavi.

"Pod hitno mu oduzeti psa i kazniti zatvorom i financijski i to dobro, da mu više ne padne na pamet ni pogledati, a kamoli nabaviti bilo koju zivotinju. Ovo je strašno", jedan je od komentara.

"Pa šta je ovo s ovim ljudima i još gore vi snimate. Šta ga niste zaustavili i namlatili ko vola u kupusu, stavili mu lanac pa njega vukli za autom!!!!!",

"Zašto nitko ne reagira?? Kakvi smo to ljudi postali?!", nižu se komentari kojih već ima preko 1000.

Šibenik.in piše kako je vlasnik na ovaj način kaznio psa. Ni mi, kao ni oni, nećemo objavljivati uznemirujuću snimku.