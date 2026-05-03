FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZNEMIRUJUĆE /

Vlasnik vezao psa za automobil i vukao ga po Šibeniku! 'Zašto nitko ne reagira?'

Vlasnik vezao psa za automobil i vukao ga po Šibeniku! 'Zašto nitko ne reagira?'
×
Foto: Facebook/Šibenske šape/Screenshot

'Pa šta je ovo s ovim ljudima i još gore vi snimate. Šta ga niste zaustavili i namlatili ko vola u kupusu, stavili mu lanac pa njega vukli za autom'

3.5.2026.
12:39
Tajana Gvardiol
Facebook/Šibenske šape/Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Na Facebook stranici "Šibenske šape" objavljena je uznemirujuća snimka na kojoj se vidi nesretan pas zavezan za stražnji dio plavog Citroena u vožnji. Pas se muči držati korak i spotiće se. U objavi stoji: 

"Ovo je DNO DNA!

Vlasnik je došao po psa kojeg smo maloprije objavili. Tražimo od nadležnih da hitno reagiraju.Ovo je nedopustivo", piše. Naime, u objavi nekoliko sati ranije, netko je pronašao tog psa kako luta bivšim Negoševim trgom te ga u najboljoj namjeri vezao za ogradu kraj ulaza. Vidjevši objavu, vlasnik je pokupio psa i vezao ga za automobil.

"Upravo sad uslikan, s lancem omotanim oko grabulja luta bivšim Negoševim trgom. Vezala sam ga za ogradu pored prvog ulaza", stoji u toj ranijoj objavi.

"Pod hitno mu oduzeti psa i kazniti zatvorom i financijski i to dobro, da mu više ne padne na pamet ni pogledati, a kamoli nabaviti bilo koju zivotinju. Ovo je strašno", jedan je od komentara.

"Pa šta je ovo s ovim ljudima i još gore vi snimate. Šta ga niste zaustavili i namlatili ko vola u kupusu, stavili mu lanac pa njega vukli za autom!!!!!",

"Zašto nitko ne reagira?? Kakvi smo to ljudi postali?!", nižu se komentari kojih već ima preko 1000.

Šibenik.in piše kako je vlasnik na ovaj način kaznio psa. Ni mi, kao ni oni, nećemo objavljivati uznemirujuću snimku.

PasVezanšibenik
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike