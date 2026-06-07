Više ništa ne skriva: Nika Turković objavila romantičnu fotografiju sa zagrebačkih ulica

Hrvatska pjevačica i kantautorica Nika Turković (31) podijelila je na svom Instagram profilu trenutak čiste romantike koji je raznježio njezine pratitelje. Objava prikazuje nju i njezinog partnera, glazbenika Zorana Zarubicu, u intimnom zagrljaju na noćnim ulicama Zagreba, a prizor je mnoge podsjetio na scenu iz romantičnog filma.

Filmska scena u srcu metropole

Na dvije fotografije koje je Nika objavila uz jednostavan opis, emotikon srca, vidi se kako je Zoran nosi u naručju dok se ljube nasred pločnika. Prizor je zabilježen noću, a asfalt i odsjaj gradskih svjetala na tračnicama daju filmski ugođaj. Upravo je ta atmosfera potaknula brojne komentare.

Zoran Zarubica bubnjar je popularnog srpskog indie rock benda Buč Kesidi, s kojim je Nika već neko vrijeme u sretnoj vezi. Par povremeno dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a ova objava ističe se kao jedna od najemotivnijih. Prepoznatljiva zagrebačka kulisa dodatno je doprinijela toplini prizora, što je prepoznao i jedan od pratitelja komentiravši: "Najljepša ulica u Zagrebu, ulica moga djetinjstva."

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Glazbeni par ne skriva sreću

Nika Turković i Zoran Zarubica čine jedan od najpoznatijih glazbenih parova u regiji. Dok Zoran niže uspjehe sa svojim bendom Buč Kesidi, koji je početkom 2026. godine održao i veliki koncert u zagrebačkoj Areni, Nika je također iznimno aktivna na glazbenoj sceni. U svibnju 2025. godine objavila je svoj drugi studijski album "Brze suze", koji je naišao na odlične kritike, a u ožujku 2026. predstavila je i novi singl "Samo ljubili" kao najavu za svoj treći album.

U vrijeme kada mnogi poznati parovi nastoje sačuvati svoju intimu daleko od očiju javnosti, Nika i Zoran svojim primjerom pokazuju da ne bježe od otvorenog iskazivanja ljubavi. Njihova spontana i radosna objava naišla je na isključivo pozitivne reakcije, a komentari ispunjeni srcima i riječima podrške svjedoče o tome kako je ovaj javni izljev nježnosti odjeknuo među publikom.