Buč Kesidi napravio spektakl, a publiku zagrijali Nika Turković i IDEM

Pop-rock duo iz Pančeva, Buč Kesidi, sinoć je održao najveći samostalni koncert u zagrebačkoj Areni. Malo je reći da su obožavatelji bili oduševljeni. Prije njihovog nastupa, publiku su zagrijali IDEM i Nika Turković.

Buč Kesidi čine gitarist i vokal Luka Racić te bubnjar i vokal Zoran Zarubica, koji su autori glazbe i teksta. Njihova priča počela je u gimnazijskim danima, kada su svaki sa svojim bendom odlučili spojiti snage i osnovati Buč Kesidi. Isprva svirajući u malim klubovima i podržavajući lokalnu scenu, polako su gradili bazu publike koja je danas dovoljno snažna da rasproda cijelu dvoranu. Zanimljivo je i to da je hrvatska pjevačica Nika Turković u vezi sa Zarubicom, kojemu je baš jučer bio rođendan pa je tako njezin nastup neposredno prije bio i simboličan.

IDEM je pak umjetničko ime hrvatskog kantautora i multiinstrumentalista Antuna Alekse koji se često udružuje s glazbenicima srodnih žanrova u regiji. Nastupao je na festivalima poput INmusica, RockLive, te kao predgrupa Baby Lasagni koncertu na Šalati u rujnu 2024. godine.