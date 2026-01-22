FREEMAIL
POZNATI DUO /

Nika Turković u rijetkoj objavi pokazala svog partnera, a za to je imala poseban povod

Nika Turković u rijetkoj objavi pokazala svog partnera, a za to je imala poseban povod
Foto: Neva Zganec/pixsell

Pjevačica je njihovu vezu službeno potvrdila tek u svibnju prošle godine

22.1.2026.
21:49
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Popularna domaća kantautorica Nika Turković već dulje je u vezi sa srpskim glazbenikom Zoranom Zarubicom, bubnjarom poznatog pančevačkog dua Buč Kesidi. Iako su svoju romansu u početku držali podalje od očiju javnosti, danas više ne skrivaju koliko su bliski. Nika je to potvrdila i nedavno, kada je na Instagram Storyju podijelila njegovu fotografiju povodom rođendana.

Foto: Instagram Story Screenshot Via @nikaturkovic

„Sretan rođendan mom najdražem, a za poklon mu dođite u Arenu u subotu“, napisala je uz objavu.

Foto: Instagram Story Screenshot Via @nikaturkovic

Pjevačica je njihovu vezu službeno potvrdila tek u svibnju prošle godine, kada je prvi put objavila zajedničku fotografiju na kojoj mu nije skrivala lice. Zarubica je, uz Luku Racića, član grupe Buč Kesidi, koja je krajem 2023. godine izazvala velik interes publike rasprodavši čak sedam koncerata u zagrebačkom klubu Sax, nakon što su ranije iste godine nastupili i na Šalati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zoran Zarubica (@sandenzz_kidd)

U travnju prošle godine ponovno su svirali u Zagrebu, a ulaznice su planule u svega 15 minuta. Nedavno su najavili i svoj prvi koncert u Areni Zagreb, zakazan za 24. siječnja.

 

