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POZIRALE U ZAGRLJAJU /

Izabel Kovačić pokazala prijateljstvo s Haalandovom djevojkom

Izabel Kovačić pokazala prijateljstvo s Haalandovom djevojkom
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Partnerice suigrača iz Manchester Cityja zablistale su na vjenčanju u Italiji i objavom serije zajedničkih fotografija oduševile brojne pratitelje

27.7.2026.
22:52
Hot.hr
Igor Kralj/PIXSELL
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Ljetna vjenčanja i svečana okupljanja često su najbolja prilika za stvaranje nezaboravnih uspomena, a jedno nedavno slavlje u čarobnoj talijanskoj regiji Puglia poslužilo je kao savršena kulisa za predivnu priču o prijateljstvu. Izabel Kovačić (33) na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija s Isabelle Haugseng Johansen (22), djevojkom nogometne zvijezde Erlinga Haalanda (26).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by izabel (@iz4bel___)

 

Prijateljstvo rođeno u Manchesteru

Njihova bliskost došla je sasvim prirodno jer njihovi partneri, Mateo Kovačić (32) i Haaland, dijele svlačionicu u Manchester Cityju pa su se i njihove obitelji s vremenom iznimno zbližile i izvan nogometnih terena.

Povod za ovo otmjeno okupljanje bilo je vjenčanje talijanskog vratara Gianluigija Donnarumme, no u središtu pažnje našli su se upravo trenuci koje su Izabel i Isabelle zabilježile u ambijentu talijanske vile. Uz jednostavan opis "kratka priča o Isi i Izi", djevojke su oduševile besprijekornim ljetnim izgledom. Izabel je zablistala u upečatljivoj, lepršavoj crvenoj haljini, dok se Isabelle odlučila za vječni klasik, dugu haljinu cvjetnog uzorka.

Fotografije su brzo prikupile brojne komplimente pratitelja, a mnogi su u komentarima istaknuli kako je lijepo vidjeti tako snažnu žensku podršku i iskreno prijateljstvo.

 

Izabel KovačićIsabel Haugseng JohansenErling Braut HaalandMateo Kovačić
komentara
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