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BAJKOVITO VJENČANJE /

Izabel i Mateo Kovačić uz Haalanda među elitnim uzvanicima na svadbi nogometne zvijezde

Izabel i Mateo Kovačić uz Haalanda među elitnim uzvanicima na svadbi nogometne zvijezde
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Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia

Izabel i Mateo Kovačić među uzvanicima vjenčanja Donnarumme, stigao i Haaland s djevojkom

25.7.2026.
11:28
Hot.hr
Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia
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Talijanski reprezentativni vratar Gianluigi Donnarumma (27) i njegova dugogodišnja partnerica Alessia Elefante (29) izrekli su sudbonosno "da" nakon deset godina ljubavi. Romantična ceremonija održana je u slikovitom gradiću Locorotondo na jugu Italije, gdje su se okupili članovi obitelji, bliski prijatelji i brojne nogometne zvijezde.

Izabel i Mateo Kovačić uz Haalanda među elitnim uzvanicima na svadbi nogometne zvijezde
Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia

Izabel i Mateo Kovačić uz Haalanda među elitnim uzvanicima na svadbi nogometne zvijezde
Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia

Među uzvanicima posebno su se istaknuli hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić (32) i njegova supruga Izabel (33), koji nisu propustili jedan od najglamuroznijih nogometnih događaja ljeta. Na slavlje je stigao i Donnarummin suigrač iz Manchester Cityja Erling Haaland (26) u pratnji djevojke Isabel Haugseng Johansen (22).

Izabel i Mateo Kovačić uz Haalanda među elitnim uzvanicima na svadbi nogometne zvijezde
Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia
Izabel i Mateo Kovačić uz Haalanda među elitnim uzvanicima na svadbi nogometne zvijezde
Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia

Svečani obred održan je u crkvi Chiesa Madre di San Giorgio Martire, a mladenci su odabrali spoj klasične elegancije i modernog stila. Donnarumma je zablistao u odijelu boje slonovače, dok je Alessia, po struci dizajnerica interijera, nosila raskošnu vjenčanicu bez rukava koja je privukla brojne poglede.

Izabel i Mateo Kovačić uz Haalanda među elitnim uzvanicima na svadbi nogometne zvijezde
Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia

Ljubavna priča Gianluigija i Alessije traje još od mladosti. Oboje potječu iz Castellammare di Stabije, gdje su se upoznali još kao djeca i zajedno pohađali školu, a vezu su započeli 2016. godine, u vrijeme kada je Donnarumma gradio svoju karijeru u prvoj momčadi Milana.

Erling HaalandMateo KovačićIzabel KovačićVjenčanje
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