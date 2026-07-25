Izabel i Mateo Kovačić uz Haalanda među elitnim uzvanicima na svadbi nogometne zvijezde

Talijanski reprezentativni vratar Gianluigi Donnarumma (27) i njegova dugogodišnja partnerica Alessia Elefante (29) izrekli su sudbonosno "da" nakon deset godina ljubavi. Romantična ceremonija održana je u slikovitom gradiću Locorotondo na jugu Italije, gdje su se okupili članovi obitelji, bliski prijatelji i brojne nogometne zvijezde.

Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia

Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia

Među uzvanicima posebno su se istaknuli hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić (32) i njegova supruga Izabel (33), koji nisu propustili jedan od najglamuroznijih nogometnih događaja ljeta. Na slavlje je stigao i Donnarummin suigrač iz Manchester Cityja Erling Haaland (26) u pratnji djevojke Isabel Haugseng Johansen (22).

Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia

Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia

Svečani obred održan je u crkvi Chiesa Madre di San Giorgio Martire, a mladenci su odabrali spoj klasične elegancije i modernog stila. Donnarumma je zablistao u odijelu boje slonovače, dok je Alessia, po struci dizajnerica interijera, nosila raskošnu vjenčanicu bez rukava koja je privukla brojne poglede.

Foto: Mattia Loiacono/Alamy/Profimedia

Ljubavna priča Gianluigija i Alessije traje još od mladosti. Oboje potječu iz Castellammare di Stabije, gdje su se upoznali još kao djeca i zajedno pohađali školu, a vezu su započeli 2016. godine, u vrijeme kada je Donnarumma gradio svoju karijeru u prvoj momčadi Milana.