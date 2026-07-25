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Rumunjska oborila još jedan dron koji je ušao u njen zračni prostor, oglasio se predsjednik

Rumunjska oborila još jedan dron koji je ušao u njen zračni prostor, oglasio se predsjednik
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Foto: Ivan Batinic/Alamy/Profimedia/Ilustracija

Rumunjska, koja dijeli 650 kilometara dugu granicu s Ukrajinom, kazala je da su ruski dronovi ušli u njen zračni prostor oko 30 puta otkako je Moskva počela napadati ukrajinske luke

25.7.2026.
12:04
Hina
Ivan Batinic/Alamy/Profimedia/Ilustracija
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Rumunjska je u subotu rekla da je oborila bespilotnu letjelicu koja je ušla u njen zračni prostor drugi dan zaredom nad rijetko naseljenim područjem blizu granice s Ukrajinom.

Prvi dron, za koji su rumunjski istražitelji rekli da je ruski, Rumunjska je oborila u petak, po prvi put nakon više desetaka kršenja zračnog prostora.

Predsjednik Nicusor Dan je na društvenim mrežama objavio da je druga letjelica oborena u 8.30, 10 kilometara zapadno od mjesta Sfantu Gheorghe kod delte Dunava.

Ministarstvo obrane je reklo da je kršenje zračnog prostora uočio radar u 8.22 te su podignuta dva borbena zrakoplova F-16.

Ministarstvo nije objavilo pojedinosti o porijeklu subotnjeg drona.

Česti upadi

Rumunjska, koja dijeli 650 kilometara dugu granicu s Ukrajinom, kazala je da su ruski dronovi ušli u njen zračni prostor oko 30 puta otkako je Moskva počela napadati ukrajinske luke u sklopu svoje invazije na susjednu zemlju započetu 2022.

Ruski dron se u svibnju zabio u stambenu zgradu u jugoistočnom rumunjskom gradu Galatiju blizu granice s Ukrajinom, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe.

To je bio prvi slučaj da je pogođeno gusto naseljeno područje te da je bilo ozlijeđenih u zemlji članici NATO-a otkako traje rat u Ukrajini, piše Reuters.

Načelnik glavnog stožera rumunjskih oružanih snaga Gheorghita Vlad je u petak rekao da su se ruski napadi na regiju oko ukrajinske luke Odesa povećali uoči sezone žetve, što povećava pritisak na ključne energetske i trgovačke rute u Crnom moru.

RumunjskaDron
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